السودان ازمة الدواء تتفاقم ووزير الصحة يقول نتائجها كارثية

كشف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة عن أزمة حادة تواجه الوزارة في مجال الأدوية وقال النجيب لدى مخاطبته ورشة عمل الوفرة الدوائية في السودان (التحديات والحلول) التي انطلقت اليوم بقاعة الإمدادات الطبية

إن أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، مشيرا إلى أن نتائجها تؤدي لموت المرضى، معربا عن أمله ان تتناول الورشة كل متعلقات الأزمة بكل شفافية للوصول إلى حلول نهائية.

وأشار النجيب الى إشكال حالي يتمثل في الكوادر الصيدلانية مردفا بالقول “الوضع الصيدلاني سلبي في ظل أزمة حادة” ولفت النجيب الى اتجاه لهيكلة القطاع الصحي

كاشفا عن صيدليات خرجت عن العمل وان هنالك إشكال حقيقي في المهنة جعل من الصيدلاني (بياع) حسب قوله وبشر النجيب في معرض حديثه بالتزام وزارة المالية بسداد ديون صندوق الامدادات الطبية.

الورشة

انطلقت صباح اليوم ورشة عمل الوفره الدوائيه في السودان “التحديات والحلول” بقاعة الإمدادات الطبية خاطبها وزير الصحة الدكتور عمر النجيب وبتنظيم من مجلس التنسيق الصيدلاني .

اوضحت الدكتورة نهي محمد حاج علي مدير ادارة التخطيط والسياسات للادارة العامة للصيدله في تصري تابعه موقع المراسل ان ورشه الوفرة الدوائية ستتناول خلال يومي انعقادها (اليوم وغد) سته أوراق

الاولي حول تحليل موقف الوفره الدوائية بالسودان، والورقة الثانية حول المشاكل التي تواجه مراجعة الملفات في المجلس القومي للسموم، والثالثة ورقة حول مساهمة التصنيع الدوائي الوطني في توفير الادوية الأساسية

اما الورقة الورقة الخامسة حول توفير الادوية الاساسية عبر المنح والهبات والورقه السادسة حول صيدليات المجتمع التحديات والحلول، ومن ثم ترفع خطه دوائية للسته اشهر المقبله ابتدا من مايو المقبل

ومن ثم وضع خطة لعام كامل للمحافظة علي الوفرة الدوائية واشارت الي ان المشاركين في الورشة يمثلون الجهات ذات العلاقة بالادويه والصيدلة والجهات المسؤلة عن الوفرة الدوائية .