الإمارات تؤكد ريادتها في العمل الإنساني.. إرسال طائرة مساعدات إلى طاجيكستان

بعتث الإمارات طائرة مساعدات إلى طاجيكستان،اليوم الأربعاء، تحتوي على 50 طنا من المواد الغذائية،وذلك ضمن المبادرات الإنسانية للدولة خلال شهر رمضان.

وصرح عمار البريكي القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى نور سلطان: “ترتبط الدولة وطاجيكستان بعلاقات وطيدة،. ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعمل على تنميتها”.

وصرح البريكي بأن هذه المواد الغذائية التي ترسلها الإمارات إلى طاجيكستان ” .تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التضامن في السياسة الإماراتية، التي لطالما وقفت قيادة وشعبا إلى جانب الدول والشعوب”.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرتي مساعدات طبية من قبل إلى طاجيكستان في مايو وأكتوبر 2020،. حملتا 22.5 طن من المساعدات، واستفاد منها 22.5 ألف من العاملين في المجال الطبي.

