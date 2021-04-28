السودان الثروة الحيوانية توقع اتفاقا مع شركة لتجهيز الصادر للسعودية

وقعت وزارة الثروة الحيوانية اليوم إتفاقاً إطارياً مشتركاً مع شركة ألبا نوفا السعودية في مجال ترقية وتطوير صادر الماشية واللحوم في السودان.

جاء ذلك لدى لقاء الأستاذ حافظ ابراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية بمكتبه اليوم بالشيخ أحمد عبد الله المطوع رئيس مجلس الادارة لشركة البا نوفا السعودية.

وأكد الوزير قبيل توقيع الإتفاق على أهمية التعاون مع الشركة من أجل بناء شراكة فعلية لتجهيز الصادر وفقاً لخطط الدولة الرامية لجذب الاستثمارات الاجنبية وتطوير البنى التحتية للمحاجر والمسالخ السودانية.

وأكد الشيخ أحمد المطوع إمكانيات السودان الكبيرة في مجال الثروة بالمنطقة العربية وتطلع الشركة للاستفادة منها في فتح الأسواق العربية لتصدير الماشية واللحوم ، مشيراً إلى أهمية إنشاء المسالخ الحديثة في السودان.

من جانبه أبدى الاستاذ حافظ ابراهيم استعداده لتقديم كافة التسهيلات لإقامة المسالخ وتذليل العقبات لاتاحة الفرصة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بالتركيز على صادر اللحوم للاستفادة من القيمة المضافة من أجل المساهمة في زيادة عائدات صادر الثروة الحيوانية بالبلاد.

استئناف

يعتبر السودان من أغنى الدول العربية والافريقية بثروته الحيوانيه والتى تقدر بحوالي 108 مليون رأس، وتبلغ مساهمة قطاع الثروة الحيوانية 25% فى الناتج المحلى الاجمالى وحوالى 40% من مساهمة القطاع الزراعى، ويبلغ صادر الماشية الحية أكثر من 7 ملايين رأس سنويا 60% منها للسوق السعودي ويقدر العائد منها حوالي ملياري دولار سنوياً.

وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بدأت (أول مارس الماضي) عمليات تحقين الماشية بمحجر غرب أم درمان ايذاناً بإستئناف صادر المواشي الحية للمملكة العربية السعودية بعد توقف دام أكثر من أربعة اشهر، بعد اعلان خلو السودان من مرض حمي الوادي المتصدع .

وقال وزير الثروة الحيوانية دكتور علم الدين عبد الله ابشر” بدأنا تدشين تطعيم الضأن الحي الصادر الى المملكة العربية السعودية، بمحجر ام درمان، وفقا للاشتراطات التي تم التوافق عليها مع السعودية لتمكث الماشية في المحاجر (30 يوما) قبل التصدير،

مؤكداً الالتزام بكل الاشتراطات المطلوبة للسعودية ودول الخليج واضاف “نبدأ بخط الدفاع الاول لصحة الانسان بمنتجات القطاع الحيواني، معتبراً أن إستئناف الصادر للسعودية فاتحة خير لكل السودان.

وأعلن الوزير ان السعودية طلبت 130 ألف رأس مبدئيا، وهناك طلبات اخري ، مشيرا الى ان السعودية أكبر سوق للماشية السودانية ما يدفع بهم للاهتمام بها لخدمة البلدين،وتصدير ماشية حية ولحوم صحية، وتوقع وصول الصادر الذي تم تحقينه في الثلاثين من مارس الحالي .

وناشد العاملين في المحاجر الالتزام بكل الشروط للحقن لتعضيد موقف السودان للالتزام بالاشتراطات المطلوبة بما يضمن صحة المنتجات ، مؤكدا توفر مصل التطعيم، موضحا أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية في العام 2018م بلغت ملياري دولار ، 900 مليون دولار صادر الحي .

ووصف وكيل الوزارة دكتور عادل فرح تدشين تحقين أول ماشية من الضأن للسعودية البالغة 5 آلاف بمحجر ام درمان فاتحة خير للاقتصاد السوداني والسعودية ودول الخليج

مؤكداً الالتزام بكل الضوابط والشروط الصحية بالتنسيق مع وزارة التجارة والجمارك بنك السودان والجهات ذات الصلة، مؤكدا أهمية التنسيق مع المصدربن بالالتزام بكل الاشتراطات الصحية، وأشاد بالمصدر بشير أحمد عشي صاحب أول دفعة تم تحقينها .

وأوضح مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة دكتور يحيي علي سبيل أن الدفعة الاولي للتطعيم تبلغ حوالي 25 ألف رأس بام درمان والجزء الثاني بمنطقة الخوي، مؤكدا توفير كل الاشتراطات للسوق العالمي ودعم الوزارة الفني للمصدرين ووضع الضوابط حتي ينساب الصادر ولا يتوقف .

ورحب المصدرون بإستئناف صادر الماشية للمملكة العربية السعودية بعد توقف دام أربعة اشهر تكبدوا فيها خسائر فادحة من رجوع البواخر نظرا لارتفاع اسعار العلف وتكلفة العمالة ونسبة نفوق وسط الحيوان الذي وصل الي 30%، بالاضافة الي تكاليف الشحن والبواخر التى وصلت الي 8 دولار للرأس الواحد .