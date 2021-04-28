بن سلمان يؤكد نية السعودية حل “الإشكاليات” العالقة مع إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تطمح لعلاقات أفضل مع إيران وأنها تعمل مع شركائها لحل “الإشكاليات” العالقة.

وصرح بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية حول سؤال طرح عليه عما إذا كانت السعودية تسعى لحل الخلافات بين البلدين : “أخيرا إيران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران”.

وقال: “لا نريك أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار”.

وأضاف: “إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية”.

وتابع ولي العهد السعودي: “نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أكد سفير إيراني سابق أنه من المتوقع انعقاد جولة ثانية من المباحثات الإيرانية-السعودية برعاية مباشرة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وصرح السفير الإيراني السابق: “دراسة المزاعم السعودية لدعم إيران للحوثيين، والأوضاع في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخل الرياض في المفاوضات النووية ستكون من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع”.

وقال مضيفاً : “الخلافات بين البلدين ليست قليلة، ونحن بحاجة إلى الكثير من الوقت لدراسة تلك الخلافات وإيجاد حل موضوعي لها”.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه “لم يكن للصين أي دور لترتيب اللقاءات، وقد تمت بطلب ومتابعة رئيس الوزراء العراقي” مؤكداً أن جولة المحادثات القادمة سيرعاها الكاظمي فقط، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، رحب السفير الإيراني في العراق بالوساطة التي تقوم بها الحكومة العراقية لتقريب العلاقات الإيرانية مع العالم العربي بما يصب في مصلحة المنطقة.

تأتي تصريحات السفير إيراج مسجدي بعد تداول أنباء عن لقاء وفدين سعودي إيراني في العاصمة بغداد في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي هذا الخصوص قال مسجدي إن “الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع”.

وأضاف مسجدي “أن إيران تدعم العراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار”.

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