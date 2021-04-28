السودان يستعد لمؤتمر باريس من اجل اعفاء الديون وفتح أبواب الاستثمار

التقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان دكتور الهادى محمد ابراهيم بمكتبه صباح اليوم بالمفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي

وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجهاز كما بحث اللقاء إمكانية مشاركة الجهاز في مؤتمر باريس الذي ينطلق في السابع عشر من مايو القادم.

وأكد وزير الاستثمار أن وزارته عملت على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تعديل قانون الاستثمار وقانون الشراكة مع القطاع الخاص ليواكب التطورات التي تشهدها البلاد حاليا من الانفتاح على العالم خاصة بعد حذف السودان من الدول الراعية لارهاب.

وأشار الى ضرورة تنمية استثمارات الجهاز الاستثماري من خلال جذب المستثمرين للاستثمار في المشروعات التى يطرحها الجهاز.

من جانبه دعا السيدعبد اللطيف عثمان محمد صالح المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الى ضرورة إحكام التنسيق بين الوزارة والجهاز الاستثمارى كاشفا أن الفترات القادمة ستشهد قيام توأمة بين الوزارة والجهاز الاستثماري.

وأوضح أن الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى لديه خطة طموحة لجذب المستثمرين للاستثمار في المشروعات التى طرحها الجهاز والمتمثلة في التعدين والطاقة والطاقات المتجددة

وصناعة الاسمنت والطاقة الشمسية وصناعة الزجاج وتقطيع الاحجار الكريمة بجانب مشروع زراعة القطن في القطاع المروي ومشروعات قصيرة الأجل فى الزراعة والانتاج الحيواني ليكون لها العائد على الاقتصاد وعلى حياة المواطن خاصة المعاشيين.

وأكد أن الجهاز لديه خطة واتجاه لتصدير المواشي واللحوم وتنشيط شركة الانتاج الزراعي والحيواني وهي تعمل تحت منظومة سياسات الدولة بعد ان تم عمل حوكمة للشركات التابعة للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

الثقافة والاعلام

وزارة الثقافة والإعلام تنظم مؤتمراً صحفياً حول التحضيرات لمؤتمر باريس”.

يتحدث فيه:

د. الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار و التعاون الدولي.

السيد عمر قمر الدين، مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية.

السيد هاشم مطر، رئيس اتحاد أصحاب العمل.

الزمان: اليوم الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠٢١م الساعة الثامنة والنصف مساءً.

المكان: قاعة مركز الانتاج الإعلامي بوزارة الثقافة والإعلام بشارع البرلمان.

والدعوة موجهة لأجهزة الإعلام والصحافة المحلية والعالمية لتغطية المؤتمر الصحفي مع مراعاة الاحترازات الصحية الخاصة بجائحة كورونا الخاصة بوزارة الصحة الاتحادية.