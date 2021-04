حرب ميسي ونيمار تندلع بين برشلونة وباريس

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الأربعاء، أن نيمار يشعر بأنه في موقف قوة حاليًا، ويمكنه بالفعل تحقيق حلمه، بالعودة للعب إلى جوار صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذا أراد برشلونة ذلك، خاصةً أن سان جيرمان سيضطر لبيعه هذا الصيف، في حال قرر عدم التجديد.

حيث جاءت تصريحات نيمار، أمس الثلاثاء، بعدم تعجله التجديد مع باريس سان جيرمان رغم سعادته في النادي الفرنسي، بهدف عرض نفسه على برشلونة، حسبما يرى تقرير صحفي كتالوني.

وأضافت الصحيفة أن باريس، يدرك مدى رغبة نيمار في اللعب بجانب ميسي، بغض النظر عن الفريق، خاصة بعدما أكد أنه يشعر بارتياح في حديقة الأمراء، وبدأ يصل بسان جيرمان إلى مراحل بعيدة في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لـ(كووورة العربي).

وهذا ما يدفع النادي الفرنسي أيضا لمحاولة التعاقد مع ميسي، وتعزيز قوة الفريق بالنجمين، بدلًا من خسارة البرازيلي.

أما في برشلونة، فيعملون حاليًا على تجديد عقد “البرغوث”، كما يدركون رغبة نيمار في العودة، لكن المشكلة تكمن في كيفية تحقيق توازن اقتصادي في وجود هذا الثنائي، بحسب “موندو ديبورتيفو”.

وكانت آمال البارسا في تحقيق دخل مادي كبير قد تبددت، بعد فشل فكرة دوري السوبر الأوروبي، والآن ربما يفكر في صفقة تبادلية مع سان جيرمان من أجل استعادة نيمار، مثلما كان التفكير في عام 2019.

ورغم أن أولوية برشلونة، كانت تتمثل في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلا أن نيمار يعد عنصرًا جذابًا أيضًا، كما أنه ليس بغريب عن كامب نو.

على صعيد متصل، يشعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالخذلان من مهاجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، وذلك بسبب الأنباء التي أفادت عن قرب تجديد البرازيلي لعقده مع النادي الباريسي.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة RMC الفرنسية قولها إن نيمار بات قاب قوسين من تمديد تعاقده مع سان جيرمان بعقد يمتد حتى العام 2026.

وأكدت بأن الطرفان أكملا جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق على التمديد، مشيرة إلى أن محامي الطرفين يعملان حاليًا على مراجعة البنود والتدقيق فيها قبل التوقيع رسميًا.

وقالت مصادر قريبة من نيمار، إن العقد الجديد للنجم البرازيلي قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية شهر أبريل الحالي، وقد تبقى فقد موعد إتمام هذه الخطوة رسميًا.

