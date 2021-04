الزمالك المصري يعلن عن إصابة حارسه بفيروس كورونا

صرَّح الفريق الطبي الخاص بأول فريق كرة قدم في مصر، نادي الزمالك المصري عن إصابة حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا.

وأكد الفريق الطبي أن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ثبتت إصابته بفيروس كورونا نتيجة للمسحة التي تم أخذها يوم أمس لكامل الفريق، بحسب سبوتنيك.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق، الدكتور محمد أسامة، إلى أن “اللاعب يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية”.

وكان قد شارك حارس مرمى الزمالك أبوجبل في 15 مباراة من الموسم الحالي في جميع المسابقات، ودخل شباكه 7، وتصدى لتسعة أهداف غيرها.

وأصيب قبل حارس مرمى الزمالك بفيروس كورونا اللاعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق.

كما أعلن رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن إصابة عاملين اثنين بغرف الملابس بفيروس كورونا، وقال بأنهما حاليا بالعزل المنزلي ويتلقون بروتوكول العلاج.

أكدت بعض المصادر المحلية في مصر وفاة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك المصري ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

حيث نشرت ابنته على صفحتها على فيسبوك ما يلي : “إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا في ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا رب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الدنيا”.

وكان النادي قد أعلن منذ عدة أيام عن حالة البكري الصحية في بيان رسمي له ، إذ قال أن حالته الصحية كانت مستقرة آنذاك .

هذا وكان وزير الرياضة و الشباب المصري أشرف صبحي كان قد أصدر قراراً منذ فترة بتعيين أحمد البكري كرئيس للجنة المؤقتة التي ستسير أعمال نادي الزمالك .

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أنها سجلت 1003 حالة إصابة جديدة بكورونا ،وهي المرة الأولى التي تتخطى الإصابات حاجز الألف منذ بداية العام .

و أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 224517 .

و أوضح مجاهد أنه تم رصد 61 وفاة بالفيروس ليرتفع الإجمالي في مصر إلى 13168 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 168665 حالة .

