السفارة الأمريكية في طرابلس تؤكد على أهمية قيام الانتخابات الليبية في موعدها

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، المقرر في الـ24 من ديسمبر، نهاية العام الجاري.

كما دعت السفارة الأمريكية بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وتأتي دعوات السفارة بعد اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي، يان كوبيتش بعدد من المسؤولين الدوليين، كان من بينهم السفير الأمريكي في طرابلس.

وناقش كوبيتش من خلال هذه اللقاءات، تنفيذ خارطة الطريق، المتوافق عليها من خلال ملتقى الحوار وقراري مجلس الأمن الدولي.

على صعيد منفصل، طالب أهالي مدينة سرت، اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المجتمعون بالمدينة، بتنفيذ توصياتها التي اتخذتها في اجتماعاتها السابقة.

وتتمثل هذه التوصيات في فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة ،ونزع الألغام، فضلاً عن إطلاق المحتجزين من كلا الطرفين، بحسب “قناة 218 الليبية”.

ومن جهتهم عبرعدد من المواطنين والأهالي بمدينة سرت عن أملهم في التوصل إلى قرارات هامة ومصيرية لإنهاء الانقسام.

إلى جانب البدء الفوري بتنفيذ ما توصلت إليه اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة والتي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة.

الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى إنهاء معاناة المواطنين في التنقل والسفر عبر الطريق الساحلي.

وبدورها أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، اليوم الثلاثاء، أن فتح طريق سرت مصراته الساحلي (شمال وسط)، وصل إلى مراحله النهائية عقب الانتهاء من نزع الألغام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مدينة سرت بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني، و5 من طرف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وأفادت اللجنة العسكرية بأن “فتح الطريق سرت مصراته في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية (لم يوضحها)” وفق البيان.

ونقل البيان تأكيد اللجنة “أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية”، دون تحديد موعدا للفتح.

من جانبه أثنى المنفي على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، مؤكدا تخصيص مبلغ مالي لها (لم يحدده) لدعم عملية فتح الطريق، وفق البيان.

كما عقد المنفي اجتماعا مشتركا مع اللجنة الفرعية “المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم ومجددا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة” حسب البيان.

The post السفارة الأمريكية في طرابلس تؤكد على أهمية قيام الانتخابات الليبية في موعدها appeared first on Souk Ukkaz News.

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