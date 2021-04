الدبيبة يصرح بشأن عدم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي

صرح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة حول عدم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي.

وقال الرئيس الدبيبة أن عدم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء، كان بسبب وجود “من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا”.

وأشار إلى أنه: “كان من المفترض عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي الحبيبة، المدينة التي تسكن قلوب الليبيين جميعا. جناح الوطن الذي لا يحلق بدونه”، مضيفا في هذا الصدد قوله:”من هذا المنبر أحي أهلنا في مدينتنا بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا جدا”.

وأكد على أن هذه العقبات البسيطة لن”تحول دون خدمة كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات التي يمر بها أهلنا، سواء كانت تحديات معيشية أو تنموية مهما كبرت أو صغرت”، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.

وفي الشأن الليبي، أكدت قيادة الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر أنها على استعداد تام لاحتضان اجتماع وفد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في مدينة بنغازي .

حيث نشر الجيش بياناً قال فيه : ” على الرغم من أنه لا يربطنا أي رابط بالحكومة المؤقتة سياديا أو خدميا أو حتى على مستوى التواصل إلا أننا ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي نؤمنها، خاصة في مدينة بنغازي ” .

و أضاف أنه ” سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها المليشيات والفوضى الأمنية”، وفقاً لروسيا اليوم .

جاء هذا البيان بعد انتشار شائعات كاذبة مفادها أن ” مدينة بنغازي غير آمنة وبسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة الموقتة إلى مدينة بنغازي” .

لتعلق قيادة الوطني الليبي قائلةً أن “مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة”.

هذا و قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة تأجيل زيارته إلى بنغازي، التي كانت مقررة يوم الاثنين الفائت ، على خلفية خلافات بروتوكولية.

