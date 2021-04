مجهولان يداهمان صيدلية بريف دير الزور ويحاولان قتل صاحبها

اقتحم مسلحان يستقلان دراجة نارية، إحدى صيدليات بلدة أبو حمام بريف دير الزور، وأطلقوا النار على صاحب الصيدلية وهو من أبناء بلدة أبو حردوب بريف دير الزور، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

ووفقًا لمصادر أهلية في دير الزور، فإن أهالي البلدة يتهمونه ببيع أدوية ومواد مخدرة عن من داخل صيدلية أخرى، بينما كان هو ينفي هذه الاتهامات.

والجدير بالذكر أن “الصيدلية” تعرضت لهجوم سابق، دون أن تسفر عن أضرار بشرية.

وكانت مصادر قد رصدت، انفجارًا نتيجة دراجة نارية مفخخة في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما اعتقلت قوات سورية الديمقراطية، يوم أمس، شخصين من مكتب اللجنة المالية التابع لمجلس ديرالزور المدني في منطقة المعامل شمال مدينة ديرالزور، دون معرفة الأسباب، حسيما أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان).

وداهمت قوات سورية الديمقراطية، صباح اليوم، قرية أبو النيتل بريف ديرالزور الشمالي، واعتقلت نحو خمسة عشر شابًا كانوا أمام منازلهم و في المحال التجارية و الفرن و بعضهم يعمل على الحراقات النفطية، دون معرفة الأسباب أيضًا.

كما عثر أهالي قرية الجاسمي شمالي دير الزور، على جثة شخص مقتولاً داخل منزله بريف دير الزور، بحسب شبكة “فرات بوست” المحلية.

وقالت الشبكة المعنية بنقل أخبار مناطق شمال شرق سوريا، إنه عثر على جثة المدعو، “محمد تركي الحسين”، مقتولاً في بادية قرية الجاسمي، وذلك بعد اختطافه من قبل مجهولين من داخل منزله ليلة أمس، من قرية السبعي التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

وكان قتل المدعو، “فايز منصور الرمضان”، أمس الأول الخميس، برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية الجيعة غربي دير الزور، وفقاً للشبكة ذاتها.

في الأثناء، أدت هجمات منفصلة على نقاط تمركز ميليشيا “قسد” في ريقي دير الزور والحسكة، إلى مقتل عدد من عناصرهم وإصابة آخرين بجروح متفرقة.

ونقلاً عمّا ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكدت مصادر محلية في بلدة الشحيل شرق دير الزور، أن نقطة تجمعٍ لعناصر ميليشيا “قسد” تعرضت لانفجارات عنيفة وإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها وتدمير بعض المعدات العسكرية.

وبحسب المصادر، فقد قامت الميليشيا بتعزيز قواتها في البلدة بعد هجمات اليوم، وفرضت طوقاً أمنياً للقبض على منفذي الهجوم.

هذا وصرحت مصادر محلية في الحسكة أن: “عدداً من مسلحي الميليشيا أصيبوا بهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاطهم في قرية عامر جنوب مدينة القامشلي وعلى إثر ذلك طوقت الميليشيا القرية وداهمت عددا من منازلها”.

