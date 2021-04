تسجيل صوتي لطارق العريان يفضح خيانته لحبيبته الجديدة

أثار تسجيل صوتي مسرب للمخرج طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتم توجيه الاتهامات للعريان بالخيانة.

إذ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مجتزأ من مكالمة هاتفية للعريان مع سيدة مجهولة الهوية يدعوها فيه إلى مكتبه، بحسب أوقات الشام.

وانهالت التعليقات على التسجيل الصوتي المسرب وبمعظمها كانت مستاءة من خيانة العريان لشريكته الجديدة نيكول سعفان.

إحدى معجبات الفنانة أصالة كتبت في تعليقها: “اللي يخون مراته اللي كانت بتحبه أكتر من أي حد واللي كانت بتدلعه كل يوم يقدر يخون ألف مرة”.

وكتب آخر ساخراً مما قاله طارق العريان في التسجيل الصوتي المسرب: “ياطارق انت اشفيك الى متى عريان”.

وأخرى شخرت من حب طارق للنساء وخيانته المتكررة قائلة: “شو فاكر نفسه أمير بريطانيا من الأسرة الحاكمة”.

وفي تعليق آخر اتهمه بالخيانة جاء فيه: “طبعا أكيد لان الخيانة عند البعض هواية”.

وفي الجهة المقابلة رأى محبي طارق العريان أن التسجيل الصوتي المسرب لا يدين العريان بالخيانة وخصوصاً وأن طبيعة عمله تتطلب لقاءه بالسيدات والرجال، ولا شيء مريب في ذلك.

وكان قد أعلن المخرج الفلسطيني طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة علاقته رسمياً بحبيبته عارضة الأزياء السورية من أصل أرميني نيكول سعفان للمرة الأولى في العلن.

وجاء ذلك بعد تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهما من إفطار جمعهما بعدد من الأصدقاء بينهم الممثلة السورية نسرين طافش.

وكان لافتاً في الصورة إمساك نيكول ليد طارق بطريقة أشار فيها المتابعين إلى أنها تأكيد لعلاقتهما العاطفية.

تصدرت نيكول سعفان مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل، منذ الكشف عن أول ظهور رسمي لها برفقة المخرج طارق العريان

نيكول سعفان مواطنة تحمل الجنسية السورية من أصول أرمنية ومن مواليد 1998، وتصغر طارق العريان بحوالي 35 عاما حيث أنه من مواليد سبتمبر 1963.

حصلت نيكول سعفان علي شهادة الجامعة من كلية التسويق، ولكنها اختارت العمل في مجال عروض الأزياء، وبالفعل نجحت في تقديم أفكاراً مختلفة جعلتها “موديل” لأكثر من بيت أزياء وشركات مستحضرات التجميل.

ظلت نيكول سعفان مقيمة في مدينة دبي حتى تعرفت على طارق العريان عام 2018، وفتح أمامها أبواب عالم الفن في مصر، وشاركت في عدد من الكليبات والإعلانات ومنها أغنية “يا بلدنا يا حلوة” للفنان عمرو دياب والتي أخرجها طارق العريان.

منذ العام 2018 تعيش نيكول ما بين دبي ومصر، وتسبب تواجدها برفقة طارق العريان في الساحل الشمالي الصيف الماضي في ظهور شائعة زواجهما، ولكن طارق نفى القصة برمتها ملمحا لوجود قصة حب في حياته “لم تتوج بعد بالزواج”.

