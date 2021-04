سوريا.. شاب ينحر والدته بالسكين بعد أن اتهمها بقتل والده

تمكنت الجهات المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شاب أقدم على قتل والدته نحراً بالسكين وأخفى أداة الجريمة في منزل عمه ولاذ بالفرار.

وأوضحت الداخلية السورية أن قسم شرطة الشريعة في حماه تلقى بلاغ من أحد المواطنين بوجود جثة لامرأة في شقة سكنية بحي أبي الفداء مقتولة ذبحا، بحسب RT.

وبناءً على البلاغ توجهت دورية من القسم ومن فرع الأمن الجنائي في سوريا إلى المكان ووجدوا فيه جثة تعود لامرأة بالعقد الرابع من العمر مذبوحة والدماء حولها.

وأفادت التحقيقات بوجود خلافات بين المغدورة وابنها المدعو ( نبيل.ط ) بخصوص اتهامها بقتل والده الأمر الذي دعا إلى الاشتباه به على الفور، وألقي القبض عليه ليعترف خلال التحقيقات بقتل والدته ذبحا بواسطة سكين، وإخفاء سلاح الجريمة في منزل عمه.

وفي سياق آخر، اقتحم مسلحان يستقلان دراجة نارية، إحدى صيدليات بلدة أبو حمام بريف دير الزور، وأطلقوا النار على صاحب الصيدلية وهو من أبناء بلدة أبو حردوب بريف دير الزور، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

ووفقًا لمصادر أهلية في دير الزور، فإن أهالي البلدة يتهمونه ببيع أدوية ومواد مخدرة عن من داخل صيدلية أخرى، بينما كان هو ينفي هذه الاتهامات.

والجدير بالذكر أن “الصيدلية” تعرضت لهجوم سابق، دون أن تسفر عن أضرار بشرية.

وكانت مصادر قد رصدت، انفجارًا نتيجة دراجة نارية مفخخة في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس، شخصين من مكتب اللجنة المالية التابع لمجلس ديرالزور المدني في منطقة المعامل شمال مدينة ديرالزور، دون معرفة الأسباب.

وداهمت قوات سورية الديمقراطية، صباح اليوم، قرية أبو النيتل بريف ديرالزور الشمالي، واعتقلت نحو خمسة عشر شابًا كانوا أمام منازلهم و في المحال التجارية و الفرن و بعضهم يعمل على الحراقات النفطية، دون معرفة الأسباب أيضًا.

كما عثر أهالي قرية الجاسمي شمالي دير الزور، على جثة شخص مقتولاً داخل منزله بريف دير الزور المحلية.

وقالت الشبكة المعنية بنقل أخبار مناطق شمال شرق سوريا، إنه عثر على جثة المدعو، “محمد تركي الحسين”، مقتولاً في بادية قرية الجاسمي، وذلك بعد اختطافه من قبل مجهولين من داخل منزله ليلة أمس، من قرية السبعي التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

