ظريف يؤكد أن الحل السياسي هو المفتاح الوحيد لأزمة اليمن

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف لمحمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم “أنصار الله”، أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل أزمة اليمن.

وتأسف وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماع في مسقط بسلطنة عمان، على سنوات الحرب التي كبدت اليمن خسائر فادحة لا تقدر بثمن، زدعى إلى وقف الإقتتال فيها.

وأشار ظريف إلى أن إيران ترى أن: “الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية“، مشددا على “دعم طهران لوقف إطلاق النار واستمرار الحوار اليمني اليمني”.

ومن جهته أكد عبد السلام على تقدير “أنصار الله” للدعم الذي قدمته إيران لمنيين خلال سنوات الأزمة، وذلك حسب RT.

وفي الشأن، صرَّحت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، عن إتمامها صفقة تبادل أسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في اليمن، اسفرت عن تسلمها 22 أسير حوثي.

ونشر عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة أنصار الله تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “بعون الله وتوفيقه تم اليوم. الاثنين 14/رمضان/ 1442 الموافق 26/4/2021 تحرير. (22) أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية.. ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى”.

وكان قد نشر المرتضى تغريدة قبل يومين تذرع فيها أن: “الركود الحاصل في ملف الأسرى أسبابه هي. .رفض قوى العدوان ومرتزقتهم الدخول في تبادل شامل. .وضع العراقيل أمام تنفيذ الإتفاقات التي تمت برعاية الامم المتحدة. .منع السعودية لكل عمليات التبادل التي تتم بوساطات محلية. .عجز الامم المتحدة في وضع الحلول والمقترحات التي تقرب وجهات النظر..”.

ولم يتم نشر أي تفاصيل حول عملية التبادل ولا موقع تنفيذها، وسط ترجيح لبعض الوسائل الإعلامية أن العملية تمت في محافظة مأرب التي تشهد صراع بين جماعة أنصار الله والجيش اليمني.

وكانت قد صرَّحت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، في 5 مارس الفائت، عن عملية تبادل أسرى جديدة في محافظة مأرب التي دارت فيها خلال الفترة الماضية اشتباكات عنيفة.

إذ نشر رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” لدى أنصار الله الحوثية، عبد القادر المرتضى، تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها أن “بعون الله وتوفيقه تم اليوم الجمعة 21/ رجب/1442 الموافق 5/مارس/2021 تحرير (ستة) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مٲرب.. ونسٲل الله الفرج لبقية الٲسرى”.

