غوغل ” Google” يحتفل بعيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف

اعتاد مستخدمي عملاق محركات البحث على شبكة الإنترنت، غوغل “Google” على احتفالاته بمناسبات عديدة ومشاركته في قضايا إنسانية شغلت الرأي العالمي.

إذ احتفل غوغل اليوم الأربعاء، بالذكرى الخامسة والسبعون لميلاد الممثل المصري الراحل نور الشريف، أحد أهم أيقونات الفن في مصر.

إذ نشر غوغل على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث ثلاث صور لشخصيات جسدها الراحل خلال مسيرته الفنية، التي استمرت نحو 40 عاما.

نور الشريف الذي ولد في 28 أبريل 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر، بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك قبل أن يتحول إلى مجال التمثيل، وتوفي في الحادي عشر من أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

آخر أعمال نور الشريف الفنية الفيلم السينمائي “بتوقيت القاهرة”، الذي نال جائزة مهرجان وهران السينمائي في الجزائر عام 2015.

احتفال غوغل اليوم بنور الشريف يُعد جائزة مضافة إلى جوائز حصدها خلال مسيرته الفنية الغنية بالنجاحات.

فمن الجوائز التي حصدها: جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 1977، وجائزة القدس للثقافة والإبداع تقديرا لما قدمه للسينما العربية.

بالإضافة إلى جائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيودلهي عن “سواق الأتوبيس”، وجائزة أفضل ممثل عن “ليلة ساخنة”.

وفي سياق آخر، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تعتزم غوغل “Google” إنشاء مركز بيانات في إسرائيل لخدمات الحوسبة السحابية، والتي قد تستلزم إنفاق مئات الملايين من الدولارات، .

إذ كشفت صحيفة هآرتس، إن غوغل يمكن أن تنشئ مركز بياناتها في البلاد كمركز إقليمي، والذي من شأنه أن يطابق خطط شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت وكذا أمازون.

كما أنه من شأن الاستثمار المحتمل أن يستفيد من كابل غير بحري مخطط تقوم الشركة بتطويره مع شركة الاتصالات الإيطالية Telecom Italia والذي سيربط إيطاليا بالهند.

على الجانب الآخر، أقرت شركة أمازون قب أسبوعين أنها ستضيف 11 مركزا جديدا وتخلق أكثر من 1500 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية في عام 2021، ما سيوسع من تواجد المراكز اللوجستية للشركة، حيث سيرفع عدد مراكز التسليم إلى 6 مستودعات لتخزين البضائع، و13 محطة توصيل لإرسال الطرود.

في المقابل سيؤدي هذا الاستثمار إلى توسيع سعة تخزين شبكة الشحن في أمازون بنسبة 89% وزيادة مساحة شبكة التوصيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بنسبة 58%، فضلاً عن التعاقدات القائمة بين أمازون والبريد السعودي، بالإضافة إلى شبكة من 10 شركاء خدمة توصيل مستقلين في المملكة.

