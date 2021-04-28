ليبيا نيوز

السفير الألماني لدي ليبيا يبحث هاتفيا مع عميد بلدية بنغازي الفرص التنموية بوجود حكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 أبريل 2021 ( وال )-  أجري السفير الألماني لدي ليبيا ” اوليفر اوفتشا ” محادثة هاتفية مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري بحثا خلالها آخر التطورات السياسية الأخيرة  في البلاد.

وقال ” أوفتشا ” في تغريده له على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر”  إن المحادثة الهاتفية بين الجانبين والتي وصفها ” بالبناءة ” تناولت أيضا التوافق بينهما.

على فرصة الوحدة والتنمية بوجود حكومة الوحدة الوطنية ، بالإضافة لبحث المزيد من سبل التعاون الثنائي  .(وال- طرابلس)

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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