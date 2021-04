واشنطن تؤكد على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا بموعده

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، انضمامها إلى كل من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وبقية دول مجموعة ” P3+2″ في التأكيد على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المحدد وانسحاب المرتزقة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان عبر حسابها بـ”تويتر”، إن “الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف الأخرى في مجموعة P3+2، للتأكيد على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي (برلمانية ورئاسية) في 24 ديسمبر والانسحاب السريع للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ‎ليبيا، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وتضم مجموعة ” P3+2″ ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول) للأنباء.

والثلاثاء، أعلن مسؤولون من هذه الدول، خلال اجتماع مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، تأكيدهم على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات، والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وفق بيان للبعثة الأممية.

كما رحبت الحكومة الليبية الجديدة بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا مؤكدة التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.

ورحبت الحكومة في بيان لها بقرار مجلس الأمن نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار معربة عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها داعية مجلس الأمن لدعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

كما رحبت الحكومة الليبية بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونها السلطة الشرعية في ليبيا مؤكدة أنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت الحكومة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات ذات العلاقة.

