محمد بن زايد يشيد بطموح ورؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

نوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، بمواقف وأفكار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي طرحها في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء.

حيث صرح الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان.. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم”.

مضيفا : “وقيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله.. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح”.

وتناول ولي العهد السعودي، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية السعودية 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية. وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

كما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء،. أن المملكة كانت هدفا رئيسيا لكل الأفكار المتطرفة وأن سياستها الخارجية قائمة على مصالحها العربية وحفظ أمنها.

وكذلك شدد الأمير محمد بن سلمان على أن “المملكة لا تقبل أي ضغوط أو تدخل في شؤونها الداخلية”.

وعن رؤية المملكة 2030، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول عام 2030.

وأعلن ولي العهد السعودي عن توجه المملكة للإعداد بأن يكون لديها رؤية 2040. موضحا “ستكون مرحلة المنافسة على مستوى عالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030”.

كما أنكر الأمير محمد بن سلمان وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة، وقال: “لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية”.

مؤكدا على أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 بالمئة لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.

