تفاصيل ثاني واقعة.. سائق قطار ينجح في تفادي الاصطدام بعربة في مصر

في ثاني واقعة يتم الكشف عنها اليوم الأربعاء استطاع سائق قطار من تفادي الاصطدام بـ”عربة كارو” بعدما تفاجأ بتوقفها أمامه على القضبان في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

يأتي ذلك بعد ساعات من القبض على سائق جرار زراعي تعطل به أمام قطار في أسوان خلال عبوره من مكان غير معد للمرور، ولولا يقظة سائق القطار لوقع حادث تصادم كبير.

وحسب ما أوردت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فالواقعة الثانية تتلخص في أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية / القاهرة يوم 27/4/2021 فوجئ قائد القطار أثناء السير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بالكيلو 21 ما بين سنديون وقليوب.

وحيث أضافت: “على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من التوقف السريع أمام العربة وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة سير القطارات“.

كما وجهت الهيئة القومية للسكك الحديدية بمصر نداء ثانيا لقائدى المركبات بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

وفي الواقعة الجديدة، لم يتضح بعد الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن مالك العربة الكارو، ولكن مصدرا بهيئة السكك الحديدية قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه تمت إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها.

