الأردن يخفف من الإجراءات الاحترازية ويلغي الحظر التام يوم الجمعة

قررت الحكومة الأردنية اليوم، تخفيف بعض القيود والإجراءات الاحترازية التي سبق وفرضتها من أجل احتواء الجائحة في الأردن وعادت لتعامل يوم الجمعة كأي يوم من أيام الاسبوع ولغت الحظر التام.

إذ سمحت الحكومة الأردنية للأردنيين بأداء صلاة العشاء والتراويح في المساجد بشرط الذهاب للمساجد سيرا على الأقدام، بما يحدده وزير الأوقاف وللعشرة الأواخر من رمضان، كما سمحت بفتح الحدائق العامة، بحسب رؤيا.

وحافظت الحكومة الأردنية على قرارها المعني بتطبيق ساعات الحظر الليلي اليومي والتي تبدأ من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد.

في حين أشار وزير الإعلام في الأردن، صخر دودين، إلى أن استئناف الدراسة في المدارس والجامعات الوجاهية عائد خلال سبتمبر المقبل.

ونوَّه الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحكومة الأردنية لديها خطة لفتح كافة القطاعات في الأردن بشكل تدريجي، وأن القرارات التي تم اتخاذها اليوم هي أقصى ما يمكن اتخاذه في الفترة الراهنة.

ومن جهة أخرى، كشف المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات في الأردن عن مجموعة إجراءات تحفيزية لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا، يبدأ العمل بها مطلع يونيو المقبل، لموظفي القطاعين العام والخاص والمواطنين.

وتتمثل الإجراءات التحفيزية للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالسماح لهم بالدخول لجميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات.

على عكس غير الحاصلين على هذا اللقاح الذين سيمنعون من دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية وكافة القطاعات الخدماتية اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2021.

وجاء في بيان المركز الوطني الإجراءات التحفيزية الخاصة بالقطاع الخاص كما يلي:

“1- إلزام جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا بعمل فحص “PCR” كل يوم سبت وعلى نفقته الخاصة اعتبارا من 1 يونيو 2021″.

2- “يشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل أخذ لقاح ضد فيروس كورونا، ولو جرعة أولى كحد أدنى اعتبارا من 1 يونيو 2021”.

3- “لا يجوز لأي منشأة ان تتجاوز نسبة الاشغال عن 50% في حال لم يحصل 80% من كوادرها على لقاح ضد فيروس كورونا اعتبارا من 1 يونيو 2021”.

4-“تغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها ضد فيروس كورونا، جرعة أولى كحد أدنى اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2021”.

والإجراءات التحفيزية للقطاع الحكومي أتت في البيان على الشكل التالي:

1- “تكليف الموظف غير الحاصل على لقاح ضد فيروس كورونا بفحص “PCR” كل يوم سبت على نفقته الخاصة اعتبارا من 1 يونيو 2021″.

2- “إلغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا اعتبارا من 1 يونيو 2021”.

3- “لا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا”.

4- “يعاد النظر في تعين أي موظف برتبة رئيس قسم وأعلى لم يأخذ لقاح ضد فيروس كورونا لغاية 1 أغسطس 2021”.

5- “منع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات (الداخلية والخارجية) إلا بعد اخذ لقاح ضد فيروس كورونا”.

6- “تعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا على نفقتهم الخاصة، وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2021”.

