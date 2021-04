كشف تفاصيل جديدة حول هجوم عرعر وايقاف 3 ضباط

اعلن مصدر أمني عراقي، عن كشف تفاصيل لسبب توقيف 3 ضباط كبار في حرس الحدود وتفاصيل جديدة عن هجوم “داعش” على أحد النقاط الأمنية في منطقة عرعر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن كشف تفاصيل الحادث حصل يوم الاثنين الماضي الساعة ١١ ليلا، حيث لم يكن قائد حرس حدود المنطقة متواجداً ولم يعلم بتفاصيل الحادث.

وأضاف، أنه عندما شن التنظيم هجومه قامت القوة بترك النقطة وركوب عجلاتهم والهروب من مكان الحادث، مشيراً إلى أن عناصر داعشيين اخذوا النقطة واستولوا على أسلحة المنتسبين الباقية في النقطة.

وأوضح، أنه في اليوم الثاني علمت القيادات بالحادث وقامت بإبلاغ قوة للخروج على النقطة وكان الطريق ملغم بالعبوات الناسفة”، لافتاً إلى أنه “أثناء مرور القوة انفجرت عبوة ناسفة اسفرت عن اصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسبين اثنين.

ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي في وقت سابق من اليوم الاربعاء، بتوقيف ثلاثة ضباط كبار في قيادة قوات حرس الحدود.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز ان كلا من قائد حرس حدود المنطقة الخامسة ، وامر لواء حرس حدود المنطقة الخامسة، وامر الفوج الثالث لواء حرس حدود منطقة الخامسة مشمولين بقرار ايداع التوقيف الصادر عن وزير الداخلية.

اعتقلت السلطات العراقية اليوم الاثنين، قيادي بارز في تنظيم “داعش” الإرهابي يعرف باسم (ابو علي الحسوني)، جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وفي بيان نشرته قيادة العمليات في بغداد قالت: إنه “بمتابعة مباشرة من قائد عمليات بغداد قامت شعبة اس فق١٧ لافشال نوايا العدو بتواجد الارهابي حسام خالد نعمة داود الجنابي المكنى (ابو علي الحسوني) ينتمي الى تنظيم داعش ضمن ولاية الجنوب ويعمل (مسؤول المفارز الامنية لولاية الجنوب) ويروم تنفيذ عمليات ارهابية في قاطع فرق١٧بالايام المقبلة للاشتراك واستهداف المواطنين والقطعات الامنية بقضاء المحمودية”.

وأضاف البيان أنه “على الفور خرجت قوة من شعبة اس فق١٧ وبمتابعة دقيقة تم القاء القبض عليه علما يحمل هوية احوال مدنية باسم شقيقه اسامة خالد نعمة الجنابي قتل سابقا في معارك التحرير في منطقة خشم الذيب بناحية اللطيفية في عام 2014”.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، أكدت مصادر إخبارية، ضبط أجهزة الأمن العراقي، أسلحة وعتاد تعود لتنظيم “داعش”الإرهابي في محافظة كركوك العراقية.

وأكدت المصادر أن : “ قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش”.

هذا وتعمل قوات الأمن العراقي والوحدات الرديفة على ملاحقة فلول داعش في البلاد، حيث يشهد العراق العديد من عمليات التطهير شمال البلاد، وذلك وفق النيل الإخبارية.

