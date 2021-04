صورة جديدة لباسل خياط على الدراجة النارية تثير ضجة كبيرة

نشر الممثل السوري باسل خياط اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له، ظهر على الدراجة النارية، يمد لسانه وشعره مسدول إلى ناحية وجهه.

اللقطة من جلسة فوتوغرافية أجراها، وقد حققت الصورة تفاعلًا كبيرًا وتداولها الآلاف من متابعي باسل الذي يُعد أهم وأفضل ممثلي وطنِه.

لكن هل تليق هذه الصورة بنجمٍ رصين مثله يمتلك وقارًا عاليًا وشخصية مستقيمة؟

باسل الذي لطالما أشتُهر بجديّته وأحيانًا كان الخجل يظهر عليه.

ما لاحظناه مؤخرًا تحررّه بعدما أصبح ينشر صورًا أكثر جرأة له.

أيضًا لاحظنا نشاطًا كبيرًا له عبر (السوشيال ميديا).

هل تضر هذه صورة جديدة بقيمته أو بصورته النمطيّة عند الملايين من عشاقه في سوريا وخارجها؟

ما لم ينتبه له كثيرون كلمة (Rand) التي كتبها جانب وجهه.

بعدما بحثنا عنها عبر محرك البحث العالمي (غوغل)، وجدنا أنها تعود كمصطلح إلى مؤسسة للأبحاث والتطوير ، وهي منظمة غير ربحية وخلية تفكير أميركية تأسست عام 1948 من شركة طائرات دوغلاس لتقديم تحليلات وأبحاث للقوات المسلحة الأميركية.

توجه النجم السوري الشاب باسل خياط عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، بشكرَ لكافة الصفحات الفنية التي تتحدث عن أخباره من معجبين ومتابعين له.

كما طلب النجم باسل خياط حسب ماجاء في موقع دراما تريند، من أصحاب هذه الصفحات بالكشف عن أسمائهم وهوياتهم وتوضيح أنها صفحات دعم ليس أكثر، لأن هناك خلطاً لدى الجمهور بين التي ينشأها المعجبين به وبين صفحته الرسمية، بحسب كلامه.

كما أن الممثل السوري ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعدما انضمّ إلى “إنستغرام” في وقت متأخر عن زملائه من الفنانين السوريين.

ويعود النجم خياط إلى الدراما السورية في مسلسل قيد مجهول إلى جانب مجموعة من الفنانين السوريين الآخرين: عبد المنعم عمايري، وناظلي الرواس، وجرجس جبارة.

المسلسل مؤلف من ثماني حلقات، كتب نصه كل من لواء يازجي ومحمد أبو لبن، ومن إنتاج محمد مشيش، وهو التجربة التلفزيونية الدرامية الأولى للسدير مسعود كمخرج.

فبعد اعتراض أهل طرابلس اللبنانية على فريق التصوير قبل حوالي شهرين بسبب بعض المواقف السياسية التي يصوّرها المسلسل، أوقف المخرج السدير مسعود، وهو نجل الممثل السوري المعروف غسان مسعود، التصوير بسبب عدم إيجاد بعض الأشياء التي يراها ضرورية، ما أسهم في تأخير إنهاء التصوير.

يُذكر أن المنتج محمد مشيش موجود في بيروت لإنهاء هذا العمل الذي يعول عليه كثيراً، كونه قدّم لسنوات مجموعة من أهمّ المسلسلات الخاصة بالعرض الرمضاني، منها “طريقي” و”غراند اوتيل” و “ليالي أوجيني”. فهل ينتهي التصوير قريباً ويُعرض المسلسل؟

في وقت سابق أعلن النجم السوري المتألق باسل خياط على تعاقده على بطولة المسلسل الجديد ظل الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان لعام 2021.

وأكد النجم باسل خياط أن العمل جديد ومميز وأن شخصيته تحمل العديد من التشويق والإثارة والقدرة على التلاعب بمصائر الناس.

العمل مشترك يجمع عدد كبير من الممثلين من الشرق الأوسط، سيتم تصويره بين ​بيروت​ و​أبو ظبي​، فكرة ​سيف رضى حامد​، سيناريو وحوار ز​هير رامي الملا​، وإخراج التونسي ​محمد خياري​.

