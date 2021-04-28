جواد ظريف يعلق على التسجيل المسرب المنسوب إليه

رد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الأربعاء ، على التسجيل الصوتي المسرب الذي انتقده فيه الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني.

وأكد ظريف أنه يعتز بالصداقة والعلاقة والعمل المشترك الذي جمعه بسليماني مضيفا، إنه “لطالما نادى في الداخل والخارج بشجاعة وثبات وإنسانية القائد الشهيد قاسم سليماني وسعيه للسلام”، مضيفا: “لقد قطعت عهدا لحماية وحراسة مصالح البلاد ولن أتخلى عن هذا العهد حتى النهاية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)

وحول التسجيل الصوتي المُسرب، قال ظريف إن “هذا الحديث هو بحث نظري سري حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان الهدف منه هو نقل تجربة 8 سنوات إلى المسؤولين المستقبليين، لكن المؤسف أن هذا الحديث تحول إلى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصي”.

وأضاف ظريف أن “السلام في أفغانستان والعراق ما كان يتحقق وما كان الإرهاب الداعشي لينتهي لولا وعي الشهيد سليماني وشجاعته، وتضحيات شعبي هذين البلدين”.

وتابع بالقول: “لقد سعيت على مدى 40 عاما أن أكون في التحليلات مجتهدا وفي التنفيذ مقلدا، وفي عملي التنفيذي كنت دائما متمسكا بسياسات البلاد المقررة ودافعت عنها بكل قوة، لكنني في بيان الرؤية القائمة على الخبرة اعتبر أن المداهنة والمجاملة خيانة”.

وفي الأمس، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بفتح تحقيق في التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية جواد ظريف الذي انتقد فيه الحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن “الرئيس روحاني أمر وزارة المخابرات بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن تسريب التسجيل الصوتي”.

وأضاف ربيع أن السلطات الإيرانية تنتظر عودة وزير الخارجية ظريف من رحلته في العراق، وستستفسر منه بعد ذلك عن التوضيحات اللازمة لتوضيح سوء التفاهم. وتابع بالقول إن “هذا الملف هو بالفعل مقتطف من مقابلة طويلة جداً، وتم تسريبه من أجل نوايا شريرة”.

ووصف المتحدث سرقة الملف الصوتي بأنها “مؤامرة ضد الحكومة والنظام والمصالح الوطنية الإيرانية”.

من جانبه صرَّح سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن التسريب الصوتي تم اجتزائه من محادثة داخلية مدتها سبع ساعات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التسجيل المسرب: ”لا يعكس بأي حال مستوى الاحترام والتعريفات التفصيلية”.

وأوضح أن المحادثة تم تسجيلها بهدف حفظها في الذاكرة التنظيمية للحكومة، ولم يكن القصد من التسجيل نشر محتواها.

منوهاً إلى أنه ليس واضحًا من وراء نشرها وما الهدف من اجتزائها بشكل انتقائي ونشرها في الفضاء السيبراني.

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