الشركة المنتجة لباب الحارة ترد على تصريح عباس النوري المثير للجدل

أدلى المدير التنفيذي الشركة المنتجة قنبض للجزء الـ 11 لمسلسل “باب الحارة”، وسيم شبلي، في لقاء خاص مع ET بالعربي، بتصريحات مثيرة بشأن استبعاد الفنان عباس النوري من العمل.

حيث قال: “أكيد استبعاد عباس النوري من العمل هو قرار طالع من الشركة محسوم، لهيك هو صرح إنه باب الحارة سندويشة فلافل بايتة. يعني بواجهوا بالأقصى بس انا ما عملت هالشي احتراما لمشاهدينه، هو ما في احترام ما عاد في احترام بيني وبينه لأنه أساء للشركة ولعمل بمس الشركة”.

كما أضاف “عباس النوري كان قاعد على اجتماع معنا عم نتفق على عودته على الجزء العاشر بس كان بده يكتب النص ويعدل النص كله مو بس شخصيته هيدا الشي أكيد هرح يلاقي رفض من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة والكاتب والمخرج”.

تحدث الفنان السوري عباس النوري، عن دوره في مسلسل “بنایة ھب الریح”، والصعوبات والعقبات التي واجهها أثناء التصوير، وعن رأيه بالأعمال المشركة.

وقال النوري خلال حوار تلفزيوني: إن “(بنایة ھب الریح) یندرج تحت إطار الفكاھة، وأول مؤشرات نجاحه تكون عندما یصل المشاھد إلى مرحلة من التسلیة بمشاھدة العمل، وأن ھذا الكلام یبحث عنه كل فریق عمل”.

وكشف النجم السوري عباس النوري خلال الحوار، بحسب موقع “فوشيا”، أمه “سیكون ھناك جزء ثانٍ للعمل، وسوف یوسع المخرج محمود دوایمة من خلاله، البناء الذي تتم عملیات التصویر فیھ، لیصل إلى ٢٢ طابقاً على عدد الدول العربیة”.

وعن شخصية “أبو ياسين” في العمل التي وصفها بـ “الانتھازي اللطیف” ، بيّن النوري، أن “ھذه الشخصیة موجودة بكثرة في المجتمع العربي وتحكمھا ظروف اقتصادیة، كما أنھ رجل بخیل بأسلوب طریف، وحریص جداً، لكونه یعتبر المال یأخذ القیمة الأولى في حیاته، ولا یھتم للقیم الأخرى، كالحب والعدالة وغیرھما”.

ونوّه الفنان عباس النوري إلى أن هناك الكثير من الصعوبات والحواجز، بسبب فيروس كورونا والاجراءات المفروضة للحد منه، واصفاً ذلك “بالعائق الصحي الأول”، الذي وقف بوجه جمیع الإنتاجات الفنیة وغیرھا، مضيفاً أن “كل أداء الشارع العربي عموماً متوقف بسبب كورونا”.

وحول مشاركته في تجربة الأعمال المشتركة، أوضح النوري، أن “الممثلین لم یعرضوا جواز سفرھم أمام الكامیرا بل أظھروا شخصیاتھم الحقیقیة الجمیلة، وطبیعة حكایة العمل تفترض وجود نجوم من جنسیات مختلفة”.

وأعرب بطل باب الحارة بشصخية “أبو عصام”، عن سعادته وإعجابه بفكرة العمل التي تضم نجوم من جنسيات مختلفة، متمنياً أن “يكون العمل مناسباً لشهر رمضان المبارك”.

وفي سياق آخر، حظيت رنيم النوري إبنة الممثل السوري عباس النوري في منتصف فبراير الماضي، بإهتمام المتابعين، بعد أن أعرب عن فخره بها ودعا المتابعين إلى مشاهدة مقابلة إعلامية لها.

