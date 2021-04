باحث روسي : الانتخابات إنجاز سوري على طريق إعادة البناء

اعتبر باحث روسي قسطنطين ترويفتسيف، أن الانتخابات الرئاسية السورية استكمال للإنجازات التي حققتها سوريا على طريق إعادة البناء.

وقال البروفيسور في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق الروسي في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو إن إجراء الانتخابات الرئاسية يمليه أيضاً الحرص على تطبيق الدستور وضمن المواعيد القانونية.

وشدد باحث روسي على أن أعمال الدول الغربية وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة الهادفة إلى تقويض السلطات الشرعية في دول ترفض الخضوع لمخططاتها مثل سوريا وبيلاروس كما نشهد حالياً محكوم عليها بالفشل وقد أفلست عملياً لأن الشعوب تدعم قادتها المنتخبين شرعياً في سير انتخابات حرة نزيهة.

صرَّحت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بأن روسيا لم تتحدث مع الوفد السوري الذي يزور موسكو بشان الانتخابات الرئاسية المقبلة بسوريا.

وأكدت بثينة شعبان أن سوريا لا تُعير اهتماماً للضغوط الأمريكية والأوروبية بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، بحسب سناك سوري.

وأشارت شعبان إلى أن أمريكا تضغط على قوات قسد وتؤثر في قراراتها وأن خلافات تركيا وقوات قسد هو فقط على سرقة الأرض السورية.

مشيرةً إلى الاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات قسد بشان علم البلاد ووحدة أراضيها وسلامة شعبها والذي امتنع ممثلي قسد عن التوقيع عليه.

وعن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة قالت بثينة شعبان بأن المنطقة عانت من الإدارتين الجمهورية والديمقراطية على حدٍ سواء وبأن سوريا تراقب كيف ستكون العلاقات مع الإدارة الجديدة ولكنها لا تتأمل منها الكثير.

وفي سياق متصل، أكدت بثينة شعبان أنه لا يوجد نية لإخراج قوات حزب الله و إيران من داخل البلاد .

حيث قالت شعبان أن “هناك معارك كبرى تخوضها الدولة السورية وروسيا وأطراف دولية لمحاولة وضع العالم على مسار صحيح”.

و شددت على أنه لا يوجد أي ” نوايا إخراج إيران أو حزب الله من سوريا أمر غير مطروح بتاتاً ” ،منددةً بكلام المبعوث الأممي إلى سوريا جيمس جيفري .

و أوضحت بثينة أن “العلاقة بين دمشق وموسكو علاقة ندية وقائمة على الاحترام، فروسيا والصين تحترمان حلفاءهما ”

كما نفت قيام روسيا بطلب إخراج القوات الإيرانية و حزب الله من دمشق ، مشيرةً إلى أنه “لا يمكن لروسيا أن تطلب من دمشق إخراج إيران أو حزب الله من أراضيها فهذا أمر غير مطروح بتاتاً”.

وفي سياق العلاقات السورية الروسية ، التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي.

وتباحث الوزير السوري فيصل المقداد مع ليونيد سلوتسكي حول الأمور المشتركة بين البلدين، حيث أشاد سلوتسكي بإنجازات سوريا وروسيا في مكافحة الإرهاب ومقوامة التطرف الذي يصيب سوريا.

كما أكد على أن روسيا ستبقى مع سوريا يداً بيد لتجاوز أزمتها ولمجابهة الضغوطات التي يطبقها الغرب عليها من خلال العقوبات، وأشار إلى أنه يجب على سورية وروسية تقوية العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات.

The post باحث روسي : الانتخابات إنجاز سوري على طريق إعادة البناء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ