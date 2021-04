زيدان وبخ لاعبي ريال مدريد بسبب نجولو كانتي

ذكرت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد بأن المدرب زين الدين زيدان كان غاضبًا من لاعبي الفريق خلال استراحة ما بين الشوطين بسبب لاعب تشلسي نجولو كانتي.

حيث خرج الملكي بنتيجة تعادل مقلق على ملعبه أمام تشيلسي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفقًا لمصادر صحفية فإن حديث زيدان مع اللاعبين بعد الشوط الأول كان حادًا بسبب عدم رضاه عن أداء الفريق، حسبما أفاد (جول العربي)

وقال الفرنسي للاعبيه خلال فترة الاستراحة:”لا يجب أن ندعهم يركضون بهذه السهولة”.

وأدرك زيدان وقتها أن عليه تغيير الخطة التي لعب بها، حيث حاول الاعتماد على الضغط الحالي من أجل إلحاق الضرر بالخصم مع استغلال قوة كاسيميرو لعرقلة محاولات جورجينيو لبناء الهجمات لتشيلسي، وهي الخط التي لم تسر على ما يرام.

وقرر زيدان إعادة تصميم الخطة بين الشوطين، مع التركيز بشكل خاص على عدم خسارة الكرة في أماكن حساسة، حتى لا يتمكن تشيلسي من استعادة الكرة والخروج بهجمات خطيرة.

وحرص على تحذير اللاعبين من التمريرات غير الدقيقة، مع اللعب بشكل آمن لتجنب قدرة نجولو كانتي على قطع الكرة، وأن يكونوا أقرب إلى بعضهم البعض.

وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في الشوط الثاني، حيث لم ينجرف ريال مدريد وراء الوتيرة المحمومة التي أراد تشيلسي فرضها، وحقق الفريق التوازن المطلوب.

على صعيد منفصل، ذكر تقرير صحفي إسباني بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معاقبة نادي ريال مدريد لكونه أحد المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى عدم وجود أساس قانوني يمكن اليوفا من معاقبة الريال.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، قد هدد ريال مديد بعقوبات قاسية، من بينها استبعاد ريال مدريد من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وستعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم غدٍ الجمعة اجتماعًا تحدد فيه الاماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع الحالي.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ماركا” الإسبانية قولها إن اللجنة التنفيذية ليست لديها الصلاحيات المتعلقة بمعاقبة ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة المسؤولة عن العقوبات في الاتحاد الأوروبي هي اللجنة التأديبية، حيث لا يوجد أي أساس قانوني لإجراء عقوبة محتملة، مشيرة إلى أن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل صدور قرار حول العقوبة.

