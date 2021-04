الخارجية الأميركية تحذر تركيا وجميع الحلفاء من شراء الأسلحة الروسية

حذر وزير الخارجية الأميركي تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، من شراء أسلحة روسية من الآن فصاعدا، قائلا إن هذا قد يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات.

حيث أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في حفل افتراضي بمركز الصحافة الأجنبية، الأربعاء،.أن”شراء تركيا منظومة صواريخ “إس 400″ الروسية خطير على الأمن الأميركي”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي: “كنا واضحين تماما في حث تركيا على التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية”.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، قد أغلن الأسبوع الماضي. على أن بلاده تتفاوض بشأن شراء دفعة جديدة من أنظمة صواريخ “إس 400 ” الروسية.

كما صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه في ضوء وجهات نظر الرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع.فإن اعترافه السبت بمذبحة الأرمن عام 1915 باعتبارها إبادة جماعية لم يكن مفاجئا.

