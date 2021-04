سوريا.. الشرطة العسكرية الروسية تُسير دوريات في مدينة القامشلي

قامت الشرطة العسكرية الروسية اليوم الأربعاء، بتسير دوريات في مدينة القامشلي السورية، لوقف الاشتباكات بين قوات الأسايش ووحدات الدفاع الوطني.

وفي هذا الشأن قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف قوله انه “بعد صراع بين السكان العرب والأكراد، تقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في أحياء مدينة القامشلي تغطيها المروحيات الروسية، من أجل منع الاستفزازات”.

وأضاف كاربوف أن “روسيا تبذل جهودها لحل الأزمة في القامشلي بمحافظة الحسكة”، مشيرا إلى أن جهود مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، أدت إلى وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في المدينة.

وفي الشأن السوري، أكدت بعض المصادر المحلية في مدينة جرابلس الحدودية ( شمال محافظة حلب ) مقتل طفل و إصابة 20 مواطن آخرين في تفجيرين وقعا يوم أمس الثلاثاء .

حيث نقلت وكالة الأناضول ، أن التفجيرين وقعا في منطقتين مختلفتين داخل مدينة جرابلس ، سببهما عبوتين مزروعتين في سيارة مدينة و دراجة نارية .

و رجحت المصادر أن يكون تنظيم حزب العمال الكردستاني ( بي كا كا ) وراء عمليات التفجير في المدينة التي تخضع لسيطرة ميليشيات مدعومة من الجيش التركي .

و في بداية شهر مارس / آذار الماضي وقعت أحداث مماثلة في مدنية دير الزور ( شرق سوريا ) ، إذ أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية لعدد من المليشيات الموالية لإيران كانت سببًا تلك التفجيرات.

وذكر المرصد أن التفجيرات التي شهدتها سوريا وقعت عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، وهي منطقة خاضعة للنفوذ الإيراني، حيث تجري في بادية الميادين تدريبات عسكرية لعدد من الميليشيات، حسبما نشرت صحيفة (الدستور).

وأوضح المرصد أن أبرز تلك الأنشطة يوجد في منطقة المزارع، حيث يجري استخدام أسلحة ثقيلة من قذائف وغيرها في التدريبات التي يشرف عليها قيادات من الحرس الثوري ولواء فاطميون، يأتي ذلك على بعد كيلومترات من التواجد الأمريكي ضمن قواعد عسكرية عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وكان المرصد السوري أشار في الثالث من الشهر الجاري إلى أن ميليشيا “فاطميون” الأفغانية عمدت إلى تنظيم حفل إحياء لذكرى مقتل “مؤسس الميليشيا” علي رضا توسلي، والذي قتل قبل 6 سنوات وتحديدًا في 3 مارس من العام 2015 في معارك مع الفصائل بمحافظة درعا جنوب سوريا.

على صعيد متصل، أدى انفجار ألغام أرضية من مخلفات الجماعات المسلحة، في محافظة حماة، قرية رسم الأحمر بريف السلمية، إلى مقتل مدنيين وإصابة العشرات منهم.

وكشف مصدر في قيادة شرطة حماة، أنه تم انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين، أثناء جمع “الكمأة” في أراض تابعة لقرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة ، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة حوالي 20 آخرين.

The post سوريا.. الشرطة العسكرية الروسية تُسير دوريات في مدينة القامشلي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ