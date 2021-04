يونيسيف: دعم ولي عهد أبوظبي المتواصل ساعد في مكافحة كورونا وشلل الأطفال

أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بالدور الريادي الذي يقوم به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، فيما يخص مكافحة وباء كورونا واستئناف عمليات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأقرت “يونيسيف”، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “تساعد القيادة والدعم المتواصل من ولي عهد أبوظبي البلدان على مكافحة كورونا واستئناف عمليات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والأمراض الأخرى المسببة للوفاة بين الأطفال”.

وفي ظل هذه الأزمة العالمية، أرسلت دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها 2000. طن من المساعدات الطبية إلى أكثر من 130 دولة في إطار سعيها إلى نشر القيم النبيلة والتعاون والتضامن بين البشر.

وقد تمكنت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذ في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم من تجاوز تحديات تفشي فيروس “كوفيد – 19 ” واستأنفت الحملات وإيصال اللقاحات إلى الأطفال الأبرياء.

كما تمكنت المبادرة خلال عامي 2020 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 من النجاح في إعطاء 83 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال، لتصبح أول حملة في العالم تستأنف التطعيم ضد شلل الأطفال.

والجدير بالذكر أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال استطاعت خلال سبع سنوات منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2020 تقديم أكثر من نصف مليار جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى حوالي 86 مليون طفل في جمهورية باكستان.

