العراق: قصف جديد يستهدف قاعدة بلد الجوية التي يستخدمها التحالف الدولي

أفادت وسائل إعلام عراقية محلية، مساء الأربعاء، تعرض قاعدة بلد الجوية في العراق التي يشغلها التحالف الدولي لدحر داعش، لقصف بطائرة مسيرة.

وذكر مراسل “العربية” في بغداد أنه لا توجد حاليا معلومات عن وقوع خسائر بسبب القصف، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وكشف المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن الانفجارات التي سمعت في قاعدة بلد الجوية في العراق تتعلق بـ”حدث تدريبي”.

U.S. Central Command – Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve spokesperson responds to reports of explosions/attack at Balad Air Base in Iraq: “This is a training event, no indirect fire at Balad Air Base in Iraq.” — 𝕋om 𝕆’ℂonnor (@ShaolinTom) April 28, 2021

وأضاف المتحدث وفق ما كتب الصحفي بمجلة “نيوزويك” الأميركية، توم أكونور، “إنه حدث تدريبي. لا نيران غير مباشرة في قاعدة بلد الجوية في العراق”.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي إن وزارة الدفاع على علم بالتقارير الإعلامية حول أصوات انفجارات في القاعدة الجوية في العراق.

وأضافت في تصريحات نقلتها عنها قناة “ألحرة” أنه في الوقت الحالي فإن البنتاغون لا يملك المؤشرات أو المعطيات لتأكيد ذلك.

والأحد الماضي، سقطت خمسة صواريخ على القاعدة التي تضم قوات التحالف الدولي في شمال بغداد.

وفي منتصف مارس الماضي استهدفت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بسبعة صواريخ سقط اثنان منها على مناطق محيطة بالقاعدة.

وتتمركز في قاعدة بلد طائرات من نوع أف-16 يهتم بصيانتها عدد من الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان.