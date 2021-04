حركة حماس : نرفض أي محاولة لتأجيل أو إلغاء الانتخابات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين ( حماس ) رفضها التام لأي محاولة إلغاء أو تأجيل للانتخابات الفلسطينية ،داعيةً إلى تكاتف القوى السياسية في البلد.

حيث ذكرت قيادة حركة حماس في بيان لها ، نقلته روسيا اليوم أن ، “الانتخابات بمراحلها الثلاث مدخل مهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وقد تم التوافق وطنيا وبالإجماع على هذا الأمر وصولا إلى وحدة حقيقية”.

و أوضحت أن “فرض الانتخابات بالقدس ينسجم مع كل القرارات الوطنية السابقة التحلل من أوسلو، وتجاوز هذا الاتفاق الكارثة، وليس الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق بروتوكلاته، وهي بروتوكولات تمس أصلا بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وعلى عاصمته الأبدية”.

و شددت على أن “الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية، مهد الأنبياء، بوابة السماء، منتهى الإسراء، ومنطلق المعراج”.

كما أضافت فتح ، أن الموضوع اليوم ليس ” حول مبدأ الانتخابات في القدس ” و لكن “كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال” .

الرئاسة الفلسطينية : القدس عاصمة فلسطين ، وهي خط أحمر

أعرب مكتب الرئاسة الفلسطينية في بيان له عن رفضه الكامل لعلميات القتل و التحريض على القتل من قبل المستوطنين لأبناء الهوية الفلسطينية .

حيث جاء في بيان الرئاسة ، الذي نقلته روسيا اليوم ، أن “القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية و هي خط أحمر”.

و أضاف : ” ناشدت المجتمع الدولي لحماية أبناء شعبنا في القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير“.

و أوضح “في الوقت الذي يتصدى فيه أهلنا في القدس بصدورهم العارية لهذا العدوان، تقوم بعض الجهات المشبوهة بتزوير وتسريب أخبار مفبركة تهدف إلى الإساءة للقيادة وللقضية الفلسطينية“.

جاء هذا البيان على خلفية مواجهات في الأراضي المحتلة بين مواطنين فلسطينين و قوات الأمن الإسرائيلي إلى جانبها مستوطنين ، وقع ضحيتها حوالي 105 مصابين ، بينهم 22 حالتهم خطرة .

