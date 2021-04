وزير الاستثمار السوداني: 40 دولة تشارك في مؤتمر باريس

أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني ،د. الهادي محمد إبراهيم ، اليوم الخميس عن مشاركة 40 دولة و40 مؤسسة مالية ، في مؤتمر أصدقاء السودان الذي سيعقد في باريس شهر مايو القادم.



واكد وزير الاستثمار السوداني، مشاركة معظم الدول الكبرى في مؤتمر باريس من بينها ، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، أسبانيا، روسيا، كندا، الصين، المملكة العربية السعودية الإمارات، مصر.

كما وأكد الوزير إلى أن المؤتمر يتجع لإعفاء جزء معتبر من ديون السودان، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار اعدت مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة تفوق الـ70 مشروعا.

وفي سياق آخر، رحب القائم بالأعمال البريطانية بالعاصمة السودانية الخرطوم جوليان رايلي، بمصادقة السودان على اتفاقية سيداو، كما هنأ السودان بفوزه بمنصب نائب رئيسة لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية.

جاء ذلك لدى لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، بالقائم بالأعمال بالسفارة البريطانية بالخرطوم المبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي جوليان رايلي، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين السودان والمملكة المتحدة في مختلف المجالات خاصة الاستثمار وترتيبات الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين المزمع عقده في يونيو المقبل بالخرطوم.

واستعرضت الوزيرة جهود السودان بصفته رئيساً للإيقاد في حفظ الأمن والاستقرار في دول الجوار والإقليم، ودعوته لاجتماع وزاري لدول الإيقاد لمناقشة تطورات الأوضاع في الصومال وتشاد وأفريقيا الوسطى.

كما أوضحت موقف السودان من تطورات مفاوضات سد النهضة في ظل التعنت من الجانب الإثيوبي.

بدوره جدد جوليان التزام المملكة المتحدة لدعم حكومة السودان لتنفيذ أهداف الفترة الانتقالية.

واول أمس الثلاثاء صادق السودان رسميًا على اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع تحفظه على المواد (2) و(16) وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك.

وبجانب إجازة السودان لاتفاقية سيداو التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية، أجاز مجلس الوزراء على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

ومنتصف أبريل الجاري، كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن أن بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها وزارته.

