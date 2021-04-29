شركة بوينغ توقف طائراتها طراز (737) بعد ظهور مشاكل في الكهرباء

أعلنت شركة بوينغ، يوم أمس الأربعاء، عن وقف تسليم طائرات “737 ماكس” بعد أن أفضت مشكلة في الكهرباء إلى وقف جانب من أسطول ذلك الطراز عن التحليق.

وكانت وكالة رويترز، ذكرت في 16 أبريل أن بوينغ توقفت عن تسليم طائرات “737 ماكس” ذات الممر الواحد بعد مشكلة تتعلق بالتوصيلات المصممة للحفاظ على السلامة، في حالة حدوث زيادة في الجهد داخل نظام التحكم في الطاقة الاحتياطية.

وتأتي المشكلة الجديدة بعد شهور من عودة الطائرة إلى الخدمة في أعقاب حظر طويل يتعلق بالسلامة، نجم عن مشاكل تخص تصميم الكمبيوتر. واستمر الحظر 20 شهراً بعد حادثين مميتين.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية توجيهاً جديداً، الأربعاء، يلزم شركة بوينغ بإصلاح ذلك الخلل قبل أن يتسنى لتلك الطائرات التحليق مجدداً.

وكانت الإدارة أعلنت الأسبوع الماضي أن المشكلة تؤثر على 109 طائرات سلمتها بوينغ لشركات طيران في جميع أنحاء العالم. لكن بوينغ لم تحدد بعد عدد الطائرات الإضافية التي لم تسلمها ويتعين إصلاحها.

وقال رئيس بوينغ التنفيذي ديف كالهون، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين، إن الشركة “تضع اللمسات الأخيرة على الخطط والوثائق مع إدارة الطيران الاتحادية لتحديد العملية اللازمة من أجل أن يتمكن المشغلون (شركات الطيران) من إعادة طائراتهم إلى الخدمة “. لكنه لم يحدد موعداً لحل هذه المشكلة.

وسلمت “بوينغ” أكثر من 85 طائرة “737 ماكس” منذ رفع معظم الهيئات التنظيمية في العالم الحظر الذي فرضته عليها بعد الحادثين.

وقررت بوينغ في فبراير الماضي تعليق استخدام العشرات من طائراتها من طراز 777 حول العالم، وذلك بعد فشل محرّك إحدى تلك الطائرات السبت الماضي وسقوط حطام منه فوق منطقة سكنية في ولاية كولورادو الأمريكية.

وكان محرك الجناح الأيمن للطائرة اشتعل إثر إقلاعها من مطار دنفر. وتمكنت قيادة الطائرة، التي كانت تقل 231 راكبا فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

وعلّقت شركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، وشركتا طيران رئيسيتان في اليابان استخدام 62 طائرة من طراز بوينغ 777، كما أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية تعليق استخدام ست طائرات من الطراز ذاته.

وطالبت السلطات اليابانية جميع شركات الطيران، التي تستخدم طائرات بوينغ 777 المزودة بمحركات برات آند ويتني بي دبليو 4000، بتجنّب مجالها الجوي حتى إشعار آخر.