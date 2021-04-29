انتهى اللقاء الذي جمع كل من باريس سان جيرمان ضيفه مانشستر سيتي بفوز الأخير بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

جاء الهدف الأول في المباراة للنادي الباريسي عن طريق البرازيلي ماركينيوس عند الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية من الأرجنتيني دي ماريا ، وفقاً لما ذكر موقع جول .

وفي الدقيقة 64 عادل مانشستر سيتي النتيجة بهدف حمل توقيع البلجيكي كيفن دي بروين ، ليتألق بعدها النجم الجزائري رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لفريقه عند القيقة 71 .

وفي سياق مختلف كانت قد كشفت شبكة TNT أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان ولتي تحدثت عنها بعض الصحف في الفترة الماضية قد وصلت إلى صيغة للعرض الباريسي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

وحول ذلك قالت TNT إن باريس سان جيرمان قد أخذ زمام المبادرة في السباق من أجل ضم ليونيل ميسي وقد قدم بالفعل عرضًا لضمه لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، حسبما أفاد (جول العربي)

الشبكة أشارت إلى أن الأمر هذه المرة وصل إلى حيز التنفيذ، حيث لم تقتصر المفاوضات بين الطرفين على كونها مجرد تكهنات صحفية بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني.

ولم يتحدث قائد نادي برشلونة والهداف التاريخي لهم مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية سواء بين زملائه السابقين هناك أو مواطنيه على شاكلة أنخيل دي ماريا وباريديس.

ميسي يخطط لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم وقد سئم من التكهن بمستقبله، من بين العديد من الاحتمالات التي لا نهاية لها بالطبع منذ أن باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

ومع اقتراب نهاية الموسم والاقتراب أيضًا من موسم الانتقالات الصيفية، ستبدأ الأخبار حول مستقبل النجم الأرجنتيني في العودة لتصدر عناوين الصحف والمواقع من جديد بقوة كبيرة.

الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.

The post مانشستر سيتي يقهر باريس سان جيرمان ويضع قدماً في نهائي أبطال أوروبا appeared first on Souk Ukkaz News.

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