الصحة المصرية :سجلنا 51 وفاة و1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 51 حالة وفاة 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

و أكد المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 225528 “، وفقاً لوكالة روسيا اليوم .

اوضح مجاهد أنه تم رصد 51 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في مصر إلى 13219 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 169308 حالة” .

هذا وكانت قد أصدرت وزارة الصحة في مصر بياناً جديداً أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية و الوقائية و اتباع الإرشادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا .

و قال خالد مجاهد الناطق الرسمي باسم الوزارة في البيان ، أن كوادر الصحة المصرية تواصل وزارة رفع استعداداتها في جميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن كورونا ” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و طالب مجاهد ” حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة، من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط 1440 للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان ” .

كما نوه إلى أن الوزارة توفر أرقام للتواصل ، مثل خدمة الرسائل النصية عبر الخط 1440 ، و الخط الساخن 105 الذي يوفر الاستشارات الطبية اللازمة ، والرقم 15335، ورقم “واتساب” 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

و في الساحة الطبية ، أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في خطة تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشفت الوزيرة هالة زايد في مؤتمر صحفي ، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وصرحت كذلك أن الاتفاقيتين سينتج عنهما تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ”كوفيد 19″ محليا، بهدف تغطية احتياجات مصر وإفريقيا.

كما أكد وزيرة الصحة المصرية أنها اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة، لبحث إمكانية تصنيع لقاح “سبوتنك في” الروسي محليا، بعد أن تم اعتماده من جانب السلطات الصحية المصرية.

وقالت: “تم تجهيز مصنع لقاحات تابع لفاكسيرا لزيادة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة سنويا”.

