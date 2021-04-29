مسلسل كوفيد 25 يكتسح مواقع التواصل بعد عرض الحلقة الأولى

يواصل مسلسل كوفيد 25 للنجم المصري يوسف الشريف، جذب اهتمامات شريحة كبيرة من المشاهدين مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل والذى يذاع ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بإطلالة يوسف الشريف ونجوم العمل في المسلسل وايقاع التصوير والكتابة، فضلا عن القدرة على المزج بين الخيال العلمي والواقع.

واستمر هاشتاج “كوفيد 25” فى صدارة ترند “تويتر” فى مصر، مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وفور انتهاء الحلقة لاقى العمل تفاعلا كبيرا من جماهير يوسف الشريف الذين صنفوا العمل بأنه استمرار لإبداع يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء.

وعبر مغرد عن انبهاره بالحلقة الأولى من المسلسل: “اتفرجت علي أول حلقة مبدع وكالعادة شابوه يوسف الشريف.. المسلسل حقيقى جميل كأنك بتتفرج على مسلسل أجنبي من تصوير وإعداد لتأليف واخراج حاجه ف منتهى الروعة”، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وقال مغرد ثالث: ” انا مش هقول انه اجمد مسلسل علشان ده العادى بتاع العالمي، بس هقول انه جامد علشان المسلسل من أول حلقه يحترم عقل المشاهد كوفيد25″.

وأضاف مغرد رابع: “قصة مسلسل كوفيد 25 قصة وليدة من ظهر وباء كورونا ووباء الطاعون ووباء الكوليرا. والجمال امتزاج الحقيقة بالخيال لما يعطيك نكهة مقنعة وفريدة . تحية للكاتبة إنجى علاء ولبطل العمل يوسف الشريف ولكل العاملين بالمسلسل”.

على صعيد آخر، وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي المصري رامي رضوان، قال الشريف إنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد أن نصحه والده بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال بسبب بعض اللقطات التي تضمنها فيلم “هي فوضى” الذي كان يجسد فيه دورا رئيسيا.

كما أوضح الشريف وفقًا لموقع (بي بي سي عربي) أنه : “يضع شروطا في عقود أعماله حرصا على عدم تقديم “مشاهد ساخنة”، مضيفا أن “قراره تسبب في حرمانه من عدة أدوار وجعله محل سخرية من زملاء له في الوسط الفني“.

وما إن فرغ الفنان من حديثه حتى احتل اسمه عناوين الصحف في البلاد، التي نقلت على لسانه أنه يرفض “ملامسة النساء”، وهو ما لم يذكره الشريف.

واضطر بعدها الفنان المصري للرد على تلك المغالطات داعيا الناس إلى احترام موقفه من “المشاهد الحميمية” ومؤكدا أنه لا يفرض رأيه على أحد.

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