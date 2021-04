رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي يان كوبيتش، ناقش معه الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

هذا وقد ناقش اللقاء الذي جمع المنفي بكوبيتش، في طبرق اليوم، قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما يجب على البعثة اتباعه من جهود، وصولاً للانتخابات، وفقاً لـ“بوابة إفريقيا الإخبارية”.

ومن جهته استمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى إحاطة المبعوث الأممي بشأن دعم المسار السياسي الليبي.

وبدوره كشف يان كوبيتش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن الاستياء من تأخير فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها.

ووفقاً للبعثة فإن كوبيتش واللجنة العسكرية المشتركة، يشددان على أن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ الآن، دون مزيد من التأخير، بحسب “العربية”.

وأوضحت البعثة أن كوبيتش بحث مع اللجنة العسكرية المشتركة “الخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني”.

يذكر أن اللجنة العسكرية قد مددت اجتماعاتها التي بدأت الإثنين إلى اليوم الخميس، بغرض استكمال النقاش في ما تبقى من ملفات، وفي مقدمتها إخراج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي.

في سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، انضمامها إلى كل من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وبقية دول مجموعة ” P3+2″ في التأكيد على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المحدد وانسحاب المرتزقة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان عبر حسابها بـ”تويتر”، إن “الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف الأخرى في مجموعة P3+2، للتأكيد على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي (برلمانية ورئاسية) في 24 ديسمبر والانسحاب السريع للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ‎ليبيا، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وتضم مجموعة ” P3+2″ ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول) للأنباء.

وأمس الثلاثاء، أعلن مسؤولون من هذه الدول، خلال اجتماع مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، تأكيدهم على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات، والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وفق بيان للبعثة الأممية.

The post رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ