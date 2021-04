رياض محرز يعترف بمساندة الخط لهدفه في شباك سان جيرمان

اعتبر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، أنه كان “محظوظًا” في الهدف الذي أحرزه بشباك باريس سان جيرمان، ثم عاد ورفض الجزم بوصول فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي الجزائري قد أحرز هدفًا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدفين لهدف.

وبالنسبة لمحرز ورغم الفوز والحظوظ الكبيرة للنادي السماوي في بلوغ النهائي، إلا أن الأمور لا تزال مفتوحة على مصرعيها في مباراة الإياب المقرر لها بملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

رياض محرز قال للصحافة بعد مباراة الذهاب “كانت مباراة ذات وجهين، في الشوط الأول لم نكن خطرين، وحتى لو لم يكن سان جيرمان كذلك أيضًا، لكنهم كانوا أفضل منا”، حسبما أفاد (جول العربي).

كما أضاف “كنا الأفضل في الشوط الثاني، نحن محظوظون بالهدفين حتى أنا في الركلة الحرة، صحيح أننا كنا أفضل لكننا لم نكن في القمة أيضًا”.

واختتم محرز تصريحاته قائلًا “في مثل هذه المباريات عليك أن تدافع جيدًا وأن تكون صلبًا، لقد فزنا 2-1 ولكن الأمور مفتوحة، لدينا أفضلية بسيطة، لكنهم سيأتون لنا”.

الجدير بالذكر أن هذا هو ثالث هدف لمحرز في المباريات الاقصائية بدوري أبطال أوروبا على التوالي، حيث سجل هدفًا أمام دورتموند ذهابًا وآخر إيابًا، وأمس في حديقة الأمراء.

وانتهى اللقاء الذي جمع كل من باريس سان جيرمان ضيفه مانشستر سيتي بفوز الأخير بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

جاء الهدف الأول في المباراة للنادي الباريسي عن طريق البرازيلي ماركينيوس عند الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية من الأرجنتيني دي ماريا ، وفقاً لما ذكر موقع جول .

وفي الدقيقة 64 عادل مانشستر سيتي النتيجة بهدف حمل توقيع البلجيكي كيفن دي بروين ، ليتألق بعدها النجم الجزائري رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لفريقه عند القيقة 71 .

وفي سياق مختلف كانت قد كشفت شبكة TNT أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان ولتي تحدثت عنها بعض الصحف في الفترة الماضية قد وصلت إلى صيغة للعرض الباريسي.

ولم يتحدث قائد نادي برشلونة والهداف التاريخي لهم مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية سواء بين زملائه السابقين هناك أو مواطنيه على شاكلة أنخيل دي ماريا وباريديس.

