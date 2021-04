تركيا تُرسل لقاحات فيروس كورونا للمرتزقة في ليبيا

كشفت ميرال دانيش بشتاش، نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، أن الحكومة التركية تُرسل لقاحات فيروس كورونا، إلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا.

كما قالت بشتاش ” حتى عندما يكون من المستحيل الحصول على التطعيم مقابل الرسوم في تركيا، يتم إرسال كمية محدودة من اللقاحات إلى الجيش السوري الحر في ليبيا”.

وأكدت المعارضة التركية، بشتاش، بحسب “العربية” أن بلادها ترسل اللقاحات إلى المرتزقة رغم النقص الحاد الذي تعاني منه تركيا.

متسائلة على حد قولها “كيف يتم إرسال هذه اللقاحات بينما لا يتمكن مواطنونا من التطعيم؟“.

منتقدة وزارة الصحة وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب فشلهم في إدارة أزمة كورونا بطريقة صحيحة.

مضيفة “وزير الصحة قال، قبل يومين، إن تركيا استقبلت 28 مليون جرعة تم استخدام 20 مليون جرعة منها”.

كاشفة عن وجود ثمانية ملايين جرعة فقط، لذا فإن عدد اللقاحات منخفض للغاية، ومن ينتظرون التطعيم كثيرون جداً، على حد تعبيرها.

على صعيد منفصل، أكد محمد عون وزير النفط و الغاز في الحكومة الليبية أن ملف الطاقة الهيدروكربونية بات أحد الملفات الهامة التي يتم دراستها مع تركيا .

حيث أوضح عون خلال لقائه بالسفير التركي في ليبيا كنعان يلماز في طرابلس ، أنه من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة الهيدروكربونية خلال الاسبوع القادم .

و من جانبه أعرب السفير يلماز عن تطلعه لتوقيع الاتاقية مع الحكومة الليبية خلال الفترة القادمة ، والتي ستشهد زيارة وفد تركي إلى ليبيا ، وفقاً لوكالة الأناضول.

و في منتصف الشهر الحالي ، عقدت الحكومتان الليبية والتركية 5 مذكرات تفاهم في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت مصادر أن مجموعة “رونيسانس” (Ronesans) القابضة التركية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية لبناء محطة ركاب دولية جديدة لمطار طرابلس العالمي المتوقف منذ عام 2014، إضافة إلى إنشاء مركز للتسوق بطرابلس.

كما وقع ممثلون عن شركة “أكسا إنيرجي” (Aksa Enerji) المتخصصة في مجال الطاقة مذكرة تفاهم لبناء محطات كهرباء في ليبيا بعد توقيع عقد مع الشركة العامة للكهرباء الليبية.

ولم يتم نشر أي تفاصيل خاصة بالاتفاقيات المبرمة وتكاليفها وموعد التنفيذ والمدن التي ستبنى فيها محطات الكهرباء.

