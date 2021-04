الدفاع المدني السعودي يحذر من سيول جارفة.. (فيديو)

حذر الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، من سيول الريث الجارفة في منطقة جازان بالمملك العربية السعودية، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس.

وطالب الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة.

وظهرت في مقطع فيديو جريان السيول بسرعة كبيرة وانحدار المياه بشدة داخل الشعاب والأودية وخلف العبارات والسدود، وفقا لموقع روسيا اليوم.

امطار مكة المكرمة pic.twitter.com/ZfK0DNYcYl — سبحان الله وبحمده (@barraq2005) April 28, 2021

وفي سياق آخر تمكنت السلطات الامنية السعودية من إلقاء القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالنقود المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8.000.000 دولار أمريكي.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان أن” المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 أشخاص، مواطن و3 مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة”.

كما أشار إلى أن ” المتهمين يروجون لبيع ما يعادل 8.000.000 دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ 2.000.000 ريال سعودي، متخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرا لهم” .

وفي سياق أخر كانت قد حظرت المملكة العربية السعودية ،دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان سابق، إن “الحظر سيبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

وأضافت الوزارة، أن ” الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة”.

