نصحت الفنانة اللبنانية، ​كارول سماحة​، متابعيها بعد الحملة التي كانت ضدها عبر موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب إبداء رأيها بما يتعلق بفصل الدين عن السياسية.

حيث كتبت الفنانة كارول سماحة في صفحتها الخاصة قائلةً: “لا تهدر وقتك بالشرح والإيضاح، الناس يسمعون فقط ما يريدون سماعه..!! صباح الخير”.

في وقت سابق، كانت قد أعلنت، سماحة، عن موقفها قبل أيام قائلةً: “علّمنا السيد المسيح أن بيت الله هو للصلاة وليس للمتاجرة بالمواقف السياسية انا اللبنانية الكاثوليكية أناشد قداستك وأنت الراعي الصالح أن تبقى الكنائس في لبنان للصلاة فقط وليس لبيع المواقف من مبدأ ما علمنا مسيحنا: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله”، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

فيلم بالصدفة

وأعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأة تخص فيلمها بالصدفة وهي منافسة الفيلم في المهرجانات الدولية جاء ذلك من خلال منشور وضعته على صفحتها الشخصية.

وقالت سماحة في المنشور: “أنا سعيدة جداً لسماع هذا الخبر ،أنه نجاح عظيم لأول فيلم أشارك فيه، وأتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح”.

الفيلم أول مشاركة للنجمة كارول سماحة بالسينما

فيلم “بالصدفة” من بطولة كارول سماحة ، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، تأليف كلوديا مرشليان، ومن إخراج باسم كريستو، والموسيقى التصويرية لميشال فاضل.

ظهرت كارول سماحة في الفيلم من خلال مشاهد غامضة، فضلا عن مشهد لمطاردة لص يسرق حقيبة من مجموعة تجلس في أحد المقاهي بالشارع، ولم يتحدث أحد أبطاله بكلمة واحدة وهو أول مشاركة لكارول في السينما.

كما أن للنجمة كارول سماحة العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو “الشحرورة”، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كلاً من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وكارمن لبس وصبري عبد المنعم.

رسالة إلى سياسي لبنان

وجهت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة ، رسالة للسياسيين في لبنان، لافتة إلى أنه ليس هناك سببًا لتلك المنافسات الشرسة.

وأضافت «كارول» عبر تغريدة : “أيها السياسيون.. إطمئنوا الجحيم يتسع للجميع، فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم”.

The post الفنانة كارول سماحة تبدي رأيها فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ