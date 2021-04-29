الأرصاد الجوية المصرية تحذر من إرتفاع درجات الحرارة بالبلاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها:” أنه بشأن حالة الطقس ليلا فسيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد”.

ودعت الهيئة، إلي إتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

وبحسب بيان الهيئة، فسوف تستمر هذه الموجة الحارة، لمدة أسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

ومن سياق كورونا، كشفت وزارة الصحة المصرية في تقريرها الوبائي اليومي لليوم الخميس، عن تسجيل 51 حالة وفاة 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

و أكد المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 225528 “، وفقاً لوكالة روسيا اليوم .

اوضح مجاهد أنه تم رصد 51 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في مصر إلى 13219 وفاة ، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 169308 حالة” .

هذا وكانت قد أصدرت وزارة الصحة في مصر بياناً جديداً أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية و الوقائية و اتباع الإرشادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا .

و قال خالد مجاهد الناطق الرسمي باسم الوزارة في البيان ، أن كوادر الصحة المصرية تواصل وزارة رفع استعداداتها في جميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن كورونا ” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و طالب مجاهد ” حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة، من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط 1440 للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان ” .

كما نوه إلى أن الوزارة توفر أرقام للتواصل ، مثل خدمة الرسائل النصية عبر الخط 1440 ، و الخط الساخن 105 الذي يوفر الاستشارات الطبية اللازمة ، والرقم 15335، ورقم “واتساب” 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

هذا و أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في خطة تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

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