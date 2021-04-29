اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تُهدد بتسمية معرقلي فتح الطريق الساحلي

هددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، بتسمية معرقلي فتح الطريق الساحلي، في حال لم يتم فتح الطريق الذي يربط شرق ليبيا بغربها.

هذا وقد هددت اللجنة بأنها ستكشف عن الأسباب المؤدية لذلك، من أجل اتخاذ ال‘جراءات اللازمة، بحسب ما جاء في “العربية”.

كما دعت اللجنة إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد فوراً دون تأخير.

جاء ذلك في بيان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الذي صدر بعد اختتام الاجتماعات التي بدأت منذ الأحد، بغرض بحثت فتح الطريق الساحلي وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

فيما أكدت اللجنة أنها قامت ببحث الأسباب التي عرقلت وأخرت فتح الطريق الساحلي، وكذلك سبيل تسريع الإجراءات لفتحه.

فضلاً عن قرارها في التواصل مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق تلك الخطوة.

كما أشارت لجنة “5+5” إلى أن هناك حلول مقترحه مناسبة في سبيل الوصول لهذه الغاية.

وفي سياق آخر، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، ناقش معه الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

هذا وقد ناقش اللقاء الذي جمع المنفي بكوبيتش، في طبرق اليوم، قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما يجب على البعثة اتباعه من جهود، وصولاً للانتخابات، وفقاً لـ“بوابة إفريقيا الإخبارية”.

ومن جهته استمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى إحاطة المبعوث الأممي بشأن دعم المسار السياسي الليبي.

وبدوره كشف يان كوبيتش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن الاستياء من تأخير فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها.

ووفقاً للبعثة فإن كوبيتش واللجنة العسكرية المشتركة، يشددان على أن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ الآن، دون مزيد من التأخير، بحسب “العربية”.

وأوضحت البعثة أن كوبيتش بحث مع اللجنة العسكرية المشتركة “الخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني”.

يذكر أن اللجنة العسكرية قد مددت اجتماعاتها التي بدأت الأحد إلى اليوم الخميس، بغرض استكمال النقاش في ما تبقى من ملفات، وفي مقدمتها إخراج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي.

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