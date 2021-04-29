وزير الصحة السوداني يعلن عن أزمة حادة في مجال الأدوية

أعلن وزير الصحة السوداني، الدكتور عمر النجيب، عن أزمة حادة تواجه الوزارة في مجال الأدوية، حيث قال :” إن أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، و أن نتائجها تؤدي لموت المرضى”.

وأكد وزير الصحة أثناء مخاطبته ورشة عمل الوفرة الدوائية في السودان (التحديات والحلول) عن :” وجود مشكلة في الكوادر الصيدلانية قائلاً: “الوضع الصيدلاني سلبي في ظل أزمة حادة”

، لافتاً الى إتجاه الوزارة لهيكلة القطاع الصحي.

و أشار الوزير إلي صيدليات خرجت عن العمل وأن هنالك مشكلة حقيقية في المهنة حولت الصيدلاني الى (بياع) ، كما أكد النجيب، بالتزام وزارة المالية بسداد ديون صندوق الإمدادات الطبية، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وفي سياق الصحة، كشفت منظمة الصحة العالمية، من خلال تقرير لها، أن نسبة الإصابة بالملاريا في السودان بلغت 45% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط.

وأكد تقرير الصحة العالمية أن جملة الاصابات بالملاريا في السودان بلغت أكثر من 3 ملايين حالة، فضلاً عن 1,825 حالة وفاة عام 2019، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

هذا وقد قدرت المنظمة عدد الإصابات بالملاريا عالمياً بـ22 مليون إصابة، منها 409 ألف حالة وفاة، مسجلة في 87 دولة موبؤة بمرض الملاريا.

وبحسب “وكالة السودان للانباء” تأتي هذه الاحصائية في السودان رغم تلقيه مبلغ (362,9) مليون دولار لمكافحة الملاريا لثلاث سنوات.

ووفقاً للوكالة فإن المبلغ مقدم من قبل صندوق الدعم العالمي لمكافحة أمراض الملاريا والدرن والإيدز.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة السودانيةإن مرض الملاريا ينتشر بصورة مقلقة في البلاد، داعية المواطنين إلى استخدام وسائل تجنب الإصابة بالمرض كاستخدام الناموسيات طوال السنة.

وقالت الصحة السودانية إن الملاريا تعد أكثر فتكًا من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن فئة النساء الحوامل تعد الأبرز للتعرض للموت بمرض الملاريا، حسبما أفاد موقع (الراكوبة السوداني).

وأوضح وزير الصحة الاتحاد د. عمر النجيب أن نسبة الإصابة بمرض الملاريا في السودان وصلت إلى 46% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط حسبما أفاد نظام المعلومات الصحية.

وأوضح أن جملة الإصابة بمرض الملاريا عام 2019 زادت عن 3 مليون إصابة من بينها أكثر من ألف حالة وفاة.

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