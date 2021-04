اتفاق وشيك لتوريد الغاز السوري إلى العراق

أعلن وزير النفط في العراق، إحسان عبد الجبار، الخميس، عزم بلاده استيراد الغاز من سوريا، كإحدى قنوات توزيع الواردات، إلى جانب إيران.

وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير النفط بالنظام السوري بسام طعمة في بغداد، إن “ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وأوضح الوزير العراقي أن “هناك اتفاقا وشيكا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق”،(دون الخوض في تفاصيل الاتفاق).

من جانبه، أكد وزير النفط والثروات المعدنية بالنظام السوري خلال المؤتمر، أن “هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين”.

ووفق بيانات حكومية للنظام السوري، تملك دمشق احتياطا مؤكدا من الغاز بمقدار 8.5 تريليونات قدم مكعبة حتى 2010، توقف بعدها التنقيب عن الغاز بسبب الاضطرابات الداخلية في البلاد؛ بينما يبلغ متوسط الإنتاج الحالي 170 مليون قدم مكعب يوميا.

ويحتاج العراق الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستورد من إيران 20 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يومياً لتشغيل المحطات.

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء. ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميجاوات.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب غالب محمد، اليوم الأحد ، أن العراق يستورد ٢٠ مليار م من الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية سنوياً.

ووفقاً لقناة المعلومة قال محمد إن ” العراق يأتي في مقدمة دول العالم باحتياطي الغاز الطبيعي في ظل وجود حقول متعددة ابرزها المنصورية وعكاز بالإضافة الى ان عملية التعامل مع النفط الخام تنتج غاز بكميات كبيرة جدا ” .

ليبيًن أن “”العراق يحرق نحو 18 مليار م من الغاز الطبيعي في حقوله النفطية سنويا وهي كافية لإنتاج نصف حاجة البلاد من الكهرباء اذا ما تم ايصالها الى المحطات الغازية المنتشرة في اغلب المحافظات”.

كما أشار محمد الى أن ” العراق يستورد سنويا 20 مليار م من الغاز ،ولو تم استثمار الغاز في الحقول النفطية لتم تحقيق الاكتفاء وانتجنا طاقة تكون قادرة على استيعاب الحاجة المحلية المتزايدة من الكهرباء”.

