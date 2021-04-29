ليبيا.. 371 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما كشف المركز عن تسجيله 4 حالات وفاة، بسبب الفيروس، في الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وبهذا بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 177072 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 3023 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة في ليبيا، شهر مارس من العام الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية الليبية اكتشافها حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك بعد أن تم الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأفادت السلطات الصحية في ليبيا إلى أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

كما حذرت من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوورنا.

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد اجتمع في وقت سابق مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى.

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية من خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، خاصةً في ظل جائحة كورونا، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

كما حضر الاجتماع كل من وزير الصحة، علي زياني، وعادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

بيمنا شددت السلطات الصحية الليبية على ضرورة الالتزام بقواعد الصحة من غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات سيقطع شوطاً طويلاً في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

داعية المواطنين جميع السكان والمواطنين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والتعقيم منعاً من أي تفشي محتمل للفيروس المستجد كوفيد-19.

لافته إلى ضرورة أن يعتني كل فرد بنفسه ،وأن يهتم بأحبائه وبالآخرين وعندما نفعل ذلك، يمكننا حقاً أن نتفوق على هذا الفيروس.

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