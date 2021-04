الفنانة ياسمين ضحية الإغتصاب بقضية الـ”فيرمونت” تخرج عن صمتها

تحدثت الفنانة المصرية، ياسمين، ضحية الاغتصاب من قبل متهمي “فيرمونت”، الذين دسوا لها مخدرا في شرابها، عن تفاصيل الحادثة.

حيث قالت الفنانة ياسمين، وهي الشاهدة الأولى في القضية، :”إنها توجهت بدعوة من المتهم الأول “شريف الكومي”، صديقها وقتئذ، في صيف عام 2015 ، لقضاء عدة أيام معه في وحدة مصيف بقرية “مراسي” بالساحل الشمالي”.

وإلتقت ياسمين، في المصيّف كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني “يوسف م ط ق” وآخرين لا تعلمهم، ومكثت بالوحدة يومين.

وأضافت الضحية:” أن أحد المذكورين، قدّم إليها في ليلة اليوم الثاني مشروباً كحولياً رفضت شربه لرؤيتها دس مادة غريبة فيه، ثم شربت لاحقا مشروبات كحولية أعدت بعضها لها، وانتابها إثر شرابها شعورا بالنعاس فآوت غرفتها منفردة ثم واكب ذلك شعورها، بمواقعتها جنسيا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة أو الاستغاثة، بينما استطاعت خلال ذلك تمييز صوت المتهم الأول”.

وتابعت ياسمين قائلة: “سمعت صوت يقول “أنا شريف” حتى فقدت وعيها، وفي صباح اليوم التالي تبينت حذاء رجالي بغرفتها لم يكن موجوداً فأيقنت تعدي المتهمين عليها جنسيا خلال إغمائها”.

وقالت الضحية: “الواقعة تسببت في تعطيل إتمام زواجي، حيث قام المتهم الأول بنشر مقطع مصور للواقعة”.

وأشارت الضحية، إلي أن صديقتها لاحقاً أكدت صحة وقوع الاعتداء عليها، مؤكدة تعرضها لواقعة مماثلة من قبل ذات المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات كرهاً عنهن بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

الجدير بالذكر، أن محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 14 يونيو أمام الدائرة العاشرة شمال القاهرة، لمحاكمة 3 متهمين في قضية فيرمونت بتهمة مواقعة أنثى بالإكراه في منطقة الساحل، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

هذا ودعت النيابة العامة في مصر، في الشهر الماضي، كل من يملك مقطعا مصورا يوثق عملية الاعتداء على “فتاة الفيرمونت” عام 2014 م، إلى ضرورة إرساله مع ضمان سرية مقدمي الأدلة وحمايتهم.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان رسمي لها، إن التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة “فتاة الفيرمونت” ، كشفت عن ‏ مشاهدة مقطع الاعتداء المثير للجدل من قبل من قبيل كثيرين.

