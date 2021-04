سوريا.. انتخابات الرئاسة تحت رقابة 14 دولة “صديقة”

وافق مجلس الشعب السوري بالأغلبية على دعوة “عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، لمواكبة عملية انتخابات الرئاسة، المقررة في شهر مايو المقبل، و”الاطلاع على مجريات سيرها”.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن البرلمانات التي ستتم دعوتها لمواكبة الانتخابات الرئاسية، من دول الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وأرمينيا وبوليفيا.

وقد تم تحديد موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، للمواطنين السوريين في الخارج يوم 20 مايو، ولمواطني الداخل في 26 من الشهر ذاته.

وتواصل موقع “سكاي نيوز عربية” مع جهات برلمانية في أرمينيا، وهي إحدى الدول المشمولة بالدعوة السورية، لاستيضاح موقفها وشكل وآليات مشاركة وفد رسمي من البرلمان في مراقبة انتخابات الرئاسة السورية.

لكن هذه الجهات طلبت التريث “حتى تتضح الأمور”، حيث “لم تصل بعد الدعوة الرسمية”.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية الحالية في سوريا، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية، حيث فاز الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات عام 2014، بنسبة 88 في المئة.

كما تشير مختلف التوقعات والترجيحات داخل سوريا وخارجها، إلى أن هذه الانتخابات لن تأتي بمفاجآت، وأن حظوظ الرئيس الحالي في الفوز والبقاء في السلطة لسبع سنوات مقبلة هي الأقوى.

ويذكر أن الأزمة السورية المتواصلة منذ 10 سنوات، كلفت البلاد مئات الآلاف من القتلى والمصابين وذوي الإعاقات الدائمة وملايين النازحين في الداخل والخارج، إلى جانب تدمير مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد، وانتشار الفقر والبطالة.

