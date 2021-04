ليبيا.. المنفي يبحث مع المبعوث الأممي خطوات تثبيت وقف إطلاق النار

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان إن المنفي التقى في طبرق، الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، حيث استمع إلى إحاطة الأخير المفترض الإدلاء بها أمام مجلس الأمن اليوم، بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وبحسب البيان فقد تناول اللقاء الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعًا غير رسمي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وملف المرتزقة، فيما سيقدم المبعوث الأممي كوبيش إحاطة في هذا الخصوص خلال الجلسة.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي وتأثيره على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، أعرب الأربعاء، لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن الاستياء من تأخير فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها.

بدورها هددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، بتسمية معرقلي فتح الطريق الساحلي، في حال لم يتم فتح الطريق الذي يربط شرق ليبيا بغربها.

هذا وقد هددت اللجنة بأنها ستكشف عن الأسباب المؤدية لذلك، من أجل اتخاذ ال‘جراءات اللازمة.

كما دعت اللجنة إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد فوراً دون تأخير.

جاء ذلك في بيان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الذي صدر بعد اختتام الاجتماعات التي بدأت منذ الأحد، بغرض بحثت فتح الطريق الساحلي وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

فيما أكدت اللجنة أنها قامت ببحث الأسباب التي عرقلت وأخرت فتح الطريق الساحلي، وكذلك سبيل تسريع الإجراءات لفتحه.

فضلاً عن قرارها في التواصل مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق تلك الخطوة.

كما أشارت لجنة “5+5” إلى أن هناك حلول مقترحه مناسبة في سبيل الوصول لهذه الغاية.

