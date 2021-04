مصر.. تحقيق بحادث قطار جديد وحبس سائق مركبة “لودر” تسبب بالتصادم

قررت سلطات التحقيق في مصر حبس سائق “لودر” في محافظة المنوفية، بعدما ترك مركبته على قضبان السكك الحديدية، مما تسبب في اصطدام قطار به

وكشف مصدر قضائي، أن المتهم أقر في التحقيقات أنه ترك مركبة اللودر بعد تعطله فجأة ولم يستطع التصرف، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية.

الواقعة حدثت عصر الأربعاء، حينما اصطدم قطار باللودر قبل دخوله محطة اشمون في المنوفية، حيث أبلغ ناظر المحطة سلطات الأمن عن الواقعة.

وبعد الفحص والمعاينة، تبين عدم حدوث أية إصابات أو تلفيات بالقطار الذي استأنف السير، فيما تضررت مركبة “اللودر” نتيجة التصادم.

وتم تشكيل فريق أمني تمكن من كشف ملابسات الواقعة، حيث رصدت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قائد مركبة “اللودر” وتم القبض عليه.

وخلال استجواب الشرطة، اعترف أنه “أثناء تخطيه لشريط السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور، حدث عطل مفاجئ باللودر، فتركه وفر هاربا خوفا على حياته”.

وشهدت مصر خلال الـ48 ساعة الماضية واقعتين تمكن خلالهما قائدا قطارين من تفادي الاصطدام بجرار زراعي وعربة “كارو”، كانتا متوقفين على القضبان.

وقد وجهت الهيئة القومية للسكك الحديدية بمصر نداء ثانيا لقائدى المركبات بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

