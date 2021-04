من مصر عبر سوريا.. النفط العراقية تنفي خبر استيراد الغاز الطبيعي السوري

نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس 29 من نيسان، وجود اتفاق حول استيراد الغاز الطبيعي من سوريا إلى أراضيها، موضحةً أنها “مجرد مباحثات”، وذلك بعد ما تحدثت “وكالة الأنباء العراقية” الرسمية (واع) عن “اتفاق وشيك” بين البلدين حول ذلك.

وقالت “واع” في خبر الجديد، “أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، عن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المصري عبر الأراضي السورية”، موضحًا أن ذلك يعود لوفرة الغاز المصري وإمكانية نقله عبر الأراضي السورية.

بينما أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري، بسام طعمة، وجود “رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا”، مشددًا على “عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة”، وفق قوله.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل فيما إذا كان الغاز سيمر من سوريا إلى العراق عبر خط الغاز العربي أو بطريقة أخرى، كما لم يذكر معلومات جدول الأعمال وكيفية الإجراءات.

ويأتي هذا النفي بعد أقل من ساعة لخبر ورد من “واع”، تحدثت فيه عن “اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري” إلى أراضي العراق، لكن الوكالة عدلت التفاصيل في الخبر ذاته إلى استيراد الغاز المصري عبر سوريا، وهو ما يعد مغايرًا لعنوان الخبر الأول.

وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير النفط بالنظام السوري بسام طعمة في بغداد، إن “ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وأوضح الوزير العراقي أن “هناك اتفاقا وشيكا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق”،(دون الخوض في تفاصيل الاتفاق).

من جانبه، أكد وزير النفط والثروات المعدنية بالنظام السوري خلال المؤتمر، أن “هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين”.

ويحتاج العراق الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستورد من إيران 20 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يومياً لتشغيل المحطات.

وفي ظل هذه التصريحات تواجه مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة عميقة، فيما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترفع بدورها أسعار المواد الأساسية، ما خلف طوابير تمتد لكيلو مترات في عموم المناطق خلال الأشهر الماضية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية رفعت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 10 كغ) للمستهلك لتصبح بـ 3850 ليرة سورية، في قرار صادر في 15 من آذار الماضي.

كما رفعت سعر مادة البنزين (أوكتان 90، و95)، إذ حددت الوزارة سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” للمستهلك بـ2000 ليرة سورية لليتر الواحد.

The post من مصر عبر سوريا.. النفط العراقية تنفي خبر استيراد الغاز الطبيعي السوري appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ